Христофор Колумб не був першим європейцем, хто виселився на берегах Америки – за півстоліття до нього це зробили вікінги та навіть розбили там поселення.

Про це пише британське видання The Guardian.

Ісландські саги — усні історії, записані лише у 1200-х роках — розповідають про лідера, на ім’я Лейф Еріксон та поселення під назвою “Вінландія”. Вчені вважають, що це поселення є прибережною Північною Америкою. Скандинави дійсно висаджувалися на території Канади, але коли саме вони це зробили – невідомо.

Раніше вважалося, що саме Христофор Колумб перший досяг Америки. Однак, виявилося, що вікінги були там раніше – про це говорять рештки колод на місці давнього поселення Л’Анс-о-Медоуз на острові Ньоюфаунденда (Канада), знайденого 60 років тому.

Чіткіше визначити, коли було створене поселення, допоміг новий тип датування. Досліджуючи кільця дерев, вчені шукають там ознаки давньої сонячної бурі, яка була у 993 році нашої ери.

Спеціалісти дослідили 127 зразків деревини, знайдені на місці поселення Л’Анс-о-Медоуз – європейці зрубали принаймні три колоди ялівцю та ялиці. Згідно з аналізом кілець їх росту, вони були зрубані через 28 років після сонячної бурі. Отже, це було зроблено у 1021 році нашої ери – за 471 рік до першої подорожі Колумба.

Вчені й раніше підозрювали, що це поселення існувало 990-1050 років тому. Ці підозри ґрунтувалися на стилістичному аналізі архітектурних решток – будинки, які залишилися на міці поселення, нагадують скандинавські споруди у Гренландії та Ісландії. Також на місці поселення були знайдені артефакти, властиві скандинавам тих часів. Зруби на деревах мають ряд характерно чистих низькокутних розрізів – і це ще один доказ перебування вікінгів на території. Адже такі сліди обробки характерні для металевих лез – корінні мешканці цього району не мали таких інструментів.