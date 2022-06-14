Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
У березні Держдума РФ схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за “фейки про російську армію”. Кремль назвав статті про війну в Україні дезінформацією. Зокрема суд відбувся через статті “Вторгнення Росії в Україну”, “Воєнні злочини під час російського вторгнення в Україну” та “Бійня в Бучі”.
Вікімедіа не вилучала статті, тому за новими поправками у законодавстві РФ справу проти них порушив Роскомнагляд. Фонд оскаржує це рішення, бо вважає, що видалення інформації є порушенням прав людини. Крім того, Москва не має юрисдикції щодо Вікіпедії.
“Це рішення означає, що обгрунтовані, перевірені знання у Вікіпедії, які не узгоджуються з обліковими записами російського уряду, є дезінформацією”, – сказав Стівен Лапорт, заступник генерального юрисконсульта Фонду Вікімедіа.
Стівен Лапорт заявив, що подібна інформація життєво важлива для людей, особливо у часи криз. Фонд закликав суд переглянути рішення “на користь права кожного на доступ до знань і свободу вираження поглядів”. Вікіпедія залишилася однієї з небагатьох незаангажованих російськомовних джерел інформації для росіян після репресій ЗМІ у РФ.
- Нагадаємо, стаття “Російське вторгнення в Україну (2022)”, очолила список найпопулярніших в українській Вікіпедії. За 90 днів від моменту створення вона отримала майже 2,5 мільйона переглядів.
- Керуючись кремлівськими законами про “фейки”, Роскомнагляд з перших днів російсько-української війни намагається дискредитувати Вікіпедію через опубліковану статтю “Вторжение России на Украину (2022)”.