Найбільша онлайнова енциклопедія "Вікіпедія" вперше за десять років змінить дизайн.

Про це повідомляє MediaWiki.

Адміністратори онлайнової бібліотеки вважають, що тепер інтерфейс “Вікіпедії” стане зручніше – з’явиться нова бокова панель, а логотип стане менше.

Також дизайн зміниться й у сервісів Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons.

Розробники порівняли зміну інтерфейсу “Вікіпедії” з наведенням ладу в шафі – вони вирішили систематизувати інформацію в онлайновій бібліотеці.

Наприклад, вкладка “Інструменти” переміститься з бокової панелі на верхню. Вона стане набагато компактнішою і розгорнути її можна буде тільки за необхідності. Також згорнутою стане вся бокова панель.

Крім того, модернізується і пошук за статтею. Розробники закріплять згорнутий зміст навігації. Щоб знайти певні частини статті, не потрібно буде повертатися до її початку. Також зручніше стане зміна мови на сторінці.

Повідомляється, що зміни будуть вводити поступово і протягом тривалого періоду. Користувачі зможуть тестувати нові функції до офіційного запуску. Повністю “Вікіпедія” оновиться до кінця 2021 року.