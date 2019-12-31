Про це повідомляє видання Gizmodo.
Сторінкою, яку найчастіше проглядали у Вікіпедії, в році, що минає, є: “Месники: завершення” (Avengers: Endgame) – епічне завершення десятирічної історії Marvel і найпопулярніший фільм року в Google.
Згідно з повідомленням некомерційної онлайн-енциклопедії, вікі-сторінку Endgame за рік переглянули 44 мільйони разів.
На другому місці – користувачі шукали інформацію про відомих людей, які померли у 2019 році.
Трійку лідерів списку замикає Тед Банді – реальний серійний вбивця в центрі біографічного фільму Netflix – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
Чорнобильська катастрофа посіла п’яте місце в списку, ймовірно, через міні-серіал HBO про цю трагедію.
Отже, топ-10 найпопулярніших сторінок Вікіпедії за 2019 рік:
- “Месники: завершення” – 43 847 319 переглядів;
- Смерті в 2019 році – 36 916 847 переглядів;
- Тед Банді – 29 062 988 переглядів;
- Фредді Меркьюрі – 26 858 123 перегляду;
- Чорнобильська катастрофа – 25 195 814 переглядів;
- Список найкасовіших фільмів – 24 547 640 переглядів;
- Джокер (фільм 2019 г.) – 22 062 357 переглядів;
- Список фільмів Marvel Cinematic Universe – 21 467 603 переглядів;
- Біллі Ейліш – 19 638 478 переглядів;
- Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів.
- Раніше повідомлялося, що словник сучасної української мови та сленгу “Мислово” обрав іменник “діджіталізація” словом 2019 року.