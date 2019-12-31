За 2019 рік сторінки Вікіпедії (Wikipedia) переглянули 264 млрд разів, що на 5,29% більше аналогічного періоду у 2018 році.

Про це повідомляє видання Gizmodo.

Сторінкою, яку найчастіше проглядали у Вікіпедії, в році, що минає, є: “Месники: завершення” (Avengers: Endgame) – епічне завершення десятирічної історії Marvel і найпопулярніший фільм року в Google.

Згідно з повідомленням некомерційної онлайн-енциклопедії, вікі-сторінку Endgame за рік переглянули 44 мільйони разів.

На другому місці – користувачі шукали інформацію про відомих людей, які померли у 2019 році.

Трійку лідерів списку замикає Тед Банді – реальний серійний вбивця в центрі біографічного фільму Netflix – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Чорнобильська катастрофа посіла п’яте місце в списку, ймовірно, через міні-серіал HBO про цю трагедію.

Отже, топ-10 найпопулярніших сторінок Вікіпедії за 2019 рік:

“Месники: завершення” – 43 847 319 переглядів; Смерті в 2019 році – 36 916 847 переглядів; Тед Банді – 29 062 988 переглядів; Фредді Меркьюрі – 26 858 123 перегляду; Чорнобильська катастрофа – 25 195 814 переглядів; Список найкасовіших фільмів – 24 547 640 переглядів; Джокер (фільм 2019 г.) – 22 062 357 переглядів; Список фільмів Marvel Cinematic Universe – 21 467 603 переглядів; Біллі Ейліш – 19 638 478 переглядів; Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів.