Про це повідомляє видання Gizmodo.

Сторінкою, яку найчастіше проглядали у Вікіпедії, в році, що минає, є: “Месники: завершення” (Avengers: Endgame) – епічне завершення десятирічної історії Marvel і найпопулярніший фільм року в Google.

Згідно з повідомленням некомерційної онлайн-енциклопедії, вікі-сторінку Endgame за рік переглянули 44 мільйони разів.

На другому місці – користувачі шукали інформацію про відомих людей, які померли у 2019 році.

Трійку лідерів списку замикає Тед Банді – реальний серійний вбивця в центрі біографічного фільму Netflix – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Чорнобильська катастрофа посіла п’яте місце в списку, ймовірно, через міні-серіал HBO про цю трагедію.

Отже, топ-10 найпопулярніших сторінок Вікіпедії за 2019 рік:

  1. “Месники: завершення” – 43 847 319 переглядів;
  2. Смерті в 2019 році – 36 916 847 переглядів;
  3. Тед Банді – 29 062 988 переглядів;
  4. Фредді Меркьюрі – 26 858 123 перегляду;
  5. Чорнобильська катастрофа – 25 195 814 переглядів;
  6. Список найкасовіших фільмів – 24 547 640 переглядів;
  7. Джокер (фільм 2019 г.) – 22 062 357 переглядів;
  8. Список фільмів Marvel Cinematic Universe – 21 467 603 переглядів;
  9. Біллі Ейліш – 19 638 478 переглядів;
  10. Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів.