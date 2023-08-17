Кожного року засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз нагороджує найуспішніших членів та членкинь міжнародної вікіспільноти. Цьогоріч серед відзначених опинився Антон Процюк — адміністратор української Вікіпедії, координатор програм ГО «Вікімедіа Україна».
Антон є волонтером-редактором та адміністратором Вікіпедії уже понад 10 років. У 2018 році долучився до ГО «Вікімедіа Україна» як менеджер проєктів, а з 2021 року керує програмною роботою організації як координатор програм. Антон також є членом керівного комітету хабу вікімедійних організацій Центрально-Східної Європи.
«Ця винагорода є визнанням роботи “Вікімедіа Україна” та української вікіспільноти з початку повномасштабного російського вторгнення. В умовах великої війни ми продовжували та продовжуємо роботу. Ця нагорода для усіх, хто попри все підтримує розвиток вільних знань та українських вікіпроєктів зокрема», — зазначив Антон Процюк.
При врученні нагороди організатори відзначили роль «Вікімедіа Україна» у організації та підтримці фотоконкурсів — міжнародного «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам’ятки» в Україні. Серед інших виділених проєктів — #1Lib1Ref, Місяць культурної дипломатії України, боротьба з гендерним дисбалансом у Вікіпедії та щорічний Вікімарафон.
Переможцями у інших номінаціях 2023 року стали: Тауфік Росман з Малайзії — «Вікімедієць року», користувач: Eugene Ormandy з Японії — «Новачок року», Шівон Лічман з Нової Зеландії — «Лауреат Вікімедіа», користувач: Funcrunch з США — «Медіа», користувач: Zabe — «Технологічний новатор».
У 2014 році «Вікімедійцем року» вперше став українець Ігор Костенко — активний дописувач української Вікіпедії, Герой України, який загинув 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.
Про відзнаку

Номінація «Вікімедієць року» бере свій початок з 2011 року. Впродовж багатьох років нею відзначають членів та членкинь міжнародної вікіспільноти, які зробили значний внесок у розвиток вікімедійного руху. Переможців визначає та оголошує на Вікіманії засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.
«Почесну відзнаку» вручають працівникам регіональних вікімедійних організацій. Минулого року її отримала виконавча директорка «Вікімедіа Аргентина» Анна Торрес.
Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.

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