Про відзнаку Номінація «Вікімедієць року» бере свій початок з 2011 року. Впродовж багатьох років нею відзначають членів та членкинь міжнародної вікіспільноти, які зробили значний внесок у розвиток вікімедійного руху. Переможців визначає та оголошує на Вікіманії засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.