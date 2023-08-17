Вікіпедист з України став одним з «Вікімедійців року» 2023
П’ятниця, 18 серпня 2023, 01:09
Теги: Вікімедіа Україна
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|Кожного року засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз нагороджує найуспішніших членів та членкинь міжнародної вікіспільноти. Цьогоріч серед відзначених опинився Антон Процюк — адміністратор української Вікіпедії, координатор програм ГО «Вікімедіа Україна».
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|Антон є волонтером-редактором та адміністратором Вікіпедії уже понад 10 років. У 2018 році долучився до ГО «Вікімедіа Україна» як менеджер проєктів, а з 2021 року керує програмною роботою організації як координатор програм. Антон також є членом керівного комітету хабу вікімедійних організацій Центрально-Східної Європи.
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|«Ця винагорода є визнанням роботи “Вікімедіа Україна” та української вікіспільноти з початку повномасштабного російського вторгнення. В умовах великої війни ми продовжували та продовжуємо роботу. Ця нагорода для усіх, хто попри все підтримує розвиток вільних знань та українських вікіпроєктів зокрема», — зазначив Антон Процюк.
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|Переможцями у інших номінаціях 2023 року стали: Тауфік Росман з Малайзії — «Вікімедієць року», користувач: Eugene Ormandy з Японії — «Новачок року», Шівон Лічман з Нової Зеландії — «Лауреат Вікімедіа», користувач: Funcrunch з США — «Медіа», користувач: Zabe — «Технологічний новатор».
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|У 2014 році «Вікімедійцем року» вперше став українець Ігор Костенко — активний дописувач української Вікіпедії, Герой України, який загинув 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.
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Про відзнаку
Номінація «Вікімедієць року» бере свій початок з 2011 року. Впродовж багатьох років нею відзначають членів та членкинь міжнародної вікіспільноти, які зробили значний внесок у розвиток вікімедійного руху. Переможців визначає та оголошує на Вікіманії засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз.
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|«Почесну відзнаку» вручають працівникам регіональних вікімедійних організацій. Минулого року її отримала виконавча директорка «Вікімедіа Аргентина» Анна Торрес.
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|Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.
Контакти для додаткової інформації:
[email protected]