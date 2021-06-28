Російський співак Філіп Кіркоров, який публічно підтримує окупацію Криму, висловив сподівання на покращення відносин між Росією та Україною після його виключення з "чорного списку" Мінкульту України.

Відповідне звернення опубліковано в його Instagram.

У своєму відеозвернення співак зачитав патетичну промову про любов прихильників.

“Вище за право може бути лише милість. А вище за справедливість — лише пробачення. А вище за закон може бути тільки любов. Дякую всім моїм прихильникам з України за любов, яка веде мене і допомогає вже майже 40 років творчого життя. Я захоплююся справжньою народною любов’ю. Які дива вона робить! Я вкотре здивований! Дякую вам, дякую! Тепер в кожному будинку України можуть по праву лунати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу, і, звісно ж, дуже чекаю на живі концерти та зустрічі з кожним з вас. Але цей заклик, підтримка і любов народу — промінь надії, перша соломинка, що можливі зміни, що нас чують”, — сказав він.

В підписі до цього відео співак сповістив, що його виключили з “чорного списку”. Звернення до українських фанатів у цьому дописі було не менш патетичним. Не забув виконавець і наголосити на тому, що мистецтво є поза політикою.

“Я відправляю кожному шанувальнику з України частинку своєї душі і серця! Мене переповнює почуття гордості і радості, дякую, що ви є у мене, трапилося немислиме… Чиновники почули нас! […] Дякую кожному за слова підтримки, спасибі за вашу любов! Кожна людина в праві вирішувати, що їй слухати і дивитися, ви довели, що музика і політика не можуть і не повинні стикатися. Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників”, — написав він.

Завершив свій допис російський співак тим, що підтримує окупацію українського Криму Росією й заявою про покращення відносин між країнами.

“Ви протягнули Росії соломинку дружби, саме з таких світлих променів в майбутньому ми повернемося до дружби і поваги, можливо, саме зараз зароджується надія на те, що ситуація між нашими країнами покращиться”, — вважає співак.

Як сповіщалося, 19 січня Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму. Наступного дня Філіп Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “відрікся” від нього.

За п’ять місяців, 22 червня, Кіркорова внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Про те, чому Кіркоров потрапив до “чорного списку” — в нашому матеріалі.

Співак, реагуючи на це, заявив: “Тим, що сталося, варто пишатися. Пишатися тим, що потрапив до цього списку”.