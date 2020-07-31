Відповідне повідомлення було сьогодні оприлюднено на офіційному сайті Київради.
“Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України. Також його виконуватимуть під час проведення урочистих заходів”, – зазначається в повідомленні.
У прес-службі пояснили, що жоден закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного Гімну України.
“З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити”, – наголошується в повідомленні.
У Київраді уточнили, що завдання такого рішення – “популяризувати і виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України”, що сприятиме “вихованню патріотизму серед підростаючого покоління”.
- Напередодні з’явилося повідомлення, що Київська міська рада підтримала проєкт рішення про виконання гімну України в столичних школах. Депутати від ВО “Свобода” повідомляли, що тепер кожен день київські школярі починатимуть з виконання гімну. Через це вказане рішення було сприйняте як обов’язкове для виконання.