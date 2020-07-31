У Київській міській раді пояснили, що рекомендували столичним школам починати день з Державного Гімну України, але не зобов'язували цього робити.

Відповідне повідомлення було сьогодні оприлюднено на офіційному сайті Київради.

“Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України. Також його виконуватимуть під час проведення урочистих заходів”, – зазначається в повідомленні.

У прес-службі пояснили, що жоден закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного Гімну України.

“З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити”, – наголошується в повідомленні.

У Київраді уточнили, що завдання такого рішення – “популяризувати і виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України”, що сприятиме “вихованню патріотизму серед підростаючого покоління”.