Виконавця головної ролі в фільмі "Носоріг Сергія Філімонова зняли з рейсу, яким він збирався дістатися до Венеції (Італія) на прем'єру стрічки.

Філімонов дав коментар з цього приводу #Буквам.

Прем’єра фільму має відбутися 10 вересня, у п’ятницю, на 78-му Венеційському фестивалі (Італія).

Як відомо, стрічка розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Сюжет засновано на реальних подіях того часу.

За словами Філімонова, в події, що відбуваються у стрічці, міг потрапити будь-який хлопець з вулиці, який в 90-ті займався спортом та не знав, як заробити грошей.

На особистій сторінці в соціальній мережі Facebook Філімонов повідомив:

“Мене зняли з літака. Я прямував на прем’єру фільму “Носоріг”.

Він додав фото з салону літака.

Через певний час Філімонов написав, що вже має новий квиток на інший літак, тож на прем’єру встигне.

У коментарі #Буквам Філімонов повідомив, що поки що причина таких дій працівників аеропорту невідома, однак він розбирається в ситуації.

“Завтра буду на прем’єрі без запізнення”, – додав він.