Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Барчук зазначила, що не коментувала б цю подію, якби вона не торкнулася безпосередньо її сім’ї.

Так, на Байковому кладовищі, де відкрили пам’ятник, похована мати телеведучої – відома українська актриса, Герой України Ніла Крюкова. Під час зведення пам’ятника космонавтові на могилі акторки викорчували калину, яка, ймовірно, “завадила” спорудженню монумента.

“Я б може промовчала і не оцінювала цього взірця монументалізму, машущєго ручкой, на могилі космонавта Каденюка, який відкривав сьогодні президент Зеленський. Але ця історія стосується і моєї родини, тому напишу. На задньому плані ліворуч – похована моя мама, її пам’ятник – білий птах, зозуля. Мама хотіла, щоб на її могилі посадили калину з села, де вона народилася. Тому наш родич привіз калину з їхнього двору прямо на похорон, і ми відразу, два роки тому, посадили цей кущ біля могили. Одного дня ми прийшли до мами на Байкове і побачили, що калина викорчувана і лежить у смітнику. Бо почалися роботи зі спорудження ракети, символу української космонавтики”, – написала Барчук.

Телеведуча уточнила, що історія з викорчуваним кущем калини – це “деталь, метафора”, а мова в цьому випадку йде “про вшанування пам’яті та тактовність”.

“Гігантською ракетою-космонавтом увінчали цілий сектор, оточили великим майданчиком (на Байковому місця поховань регламентуються до сантиметра, тому виділення такої території – це окреме виняткове рішення найвищого керівництва міста і країни) і відгородили грубими кам’яними плитами… І таким чином цим колосом “задавили” все навколо. Ландшафт, вигляд з гори та всі сусідні поховання: Левка Лук’яненка, творця української державності й 25-річного в’язня радянських таборів, композитора Майбороди, оперної співачки Діани Петриненко, поета Мойсея Фішбейна і всіх інших у тому квадраті”, – розповіла Барчук.

Вона наголосила, що поважає Леоніда Каденюка та його досягнення для України. За словами ведучої, в такій ситуації “питання про смак і почуття міри людей, які ось це все вписали в краєвид”.

“Я також розумію, що нинішній владі окремо взята аерокосмічна галузь зрозуміліша, ніж українське мистецтво чи історія державності, тому можна не стримувати себе, дати дозвіл, накрити ракетою весь 42-ий квадрат, показати своє ставлення до ідеї української космонавтики, покласти червоні гвоздики, зняти це операторським краном і показати народу”, – зазначила Барчук.

У зв’язку з цим вона висловила думку, що в країні дуже не вистачає “справжнього українського некрополя, з суворим почуттям міри, смаку і логіки поховань”.

Раніше сьогодні в Офісі президента України відзвітували про урочисте відкриття пам’ятника українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку на Байковому кладовищі. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський – відповідні фото опублікувала прес-служба ОПУ.

В Офісі заявили, що “ескіз монумента обрала сім’я космонавта”, а для його спорудження “був відкритий благодійний фонд, до якого могли приєднатися всі бажаючі” (“оскільки на проведення робіт за державні кошти через бюрократичні процедури могли піти роки”).