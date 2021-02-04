Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволяє використання цифрових паспортів у смартфоні нарівні з паперовими.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4355 проголосували 303 нардепа.

Метою законопроєкту є закріплення на рівні законодавства можливості безперешкодного використання громадянами України цифрового паспорта (е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон).

Згідно з пояснювальною запискою, зараз можливість використання українцями електронних паспортів забезпечується в рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 року. Цей проєкт Уряду є тимчасовим (вводився тільки на 2020 – 2021 рр.)

Кількість громадян України, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток “Дія”, становить близько 5 млн осіб.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України, ухвалення законопроєкту підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні.

Цифрові паспорти (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон) буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства.

Згідно із законопроєктом, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон не використовуються у випадках:

• перетину державного кордону;

• в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Відтак, за цифровим паспортом виїхати за кордон буде неможливо.

Законопроєктом також визначається термінологія, пов’язана із застосуванням електронних паспортів.