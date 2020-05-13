Covid-19 Україна

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Використання застосунків для відстеження контактних осіб має бути добровільним, – ЄК

Європейська комісія заявила, що використання мобільних застосунків для виявлення ланцюжків інфікування коронавіруслм COVID-19 має бути добровільним.

Середа, 13 травня 2020, 15:02

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни поспішають розробляти мобільні застосунки для відстеження, сподіваючись, що технологія смартфонів може допомогти відкрити кордони, не викликавши другої хвилі пандемії. Це, в свою чергу, викликало стурбованість з приводу порушень конфіденційності та подальшого державного контролю вже після скасування карантинних обмежень.

Виконавчий орган ЄС, намагаючись усунути ці побоювання зазначив, що доступ до транспортних послуг також не повинен бути пов’язаний з використанням таких застосунків.

“Пасажири можуть на добровільних засадах здійснювати заходи з відстеження та запобігання контактів, наприклад, з використанням мобільних застосунків, для виявлення і переривання інфекційних ланцюгів і зниження ризику подальшої передачі, поки зберігаються ризики передачі”, – йдеться в документі Єврокомісії.

Крім того, згідно з документом, під час перетину кордонів необхідно забезпечити сумісність застосунку та взаємне прийняття таких заходів з боку приїжджих і представників влади.

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Теги: Коронавірус, карантин

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