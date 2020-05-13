Використання застосунків для відстеження контактних осіб має бути добровільним, – ЄК

Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що країни поспішають розробляти мобільні застосунки для відстеження, сподіваючись, що технологія смартфонів може допомогти відкрити кордони, не викликавши другої хвилі пандемії. Це, в свою чергу, викликало стурбованість з приводу порушень конфіденційності та подальшого державного контролю вже після скасування карантинних обмежень.
Виконавчий орган ЄС, намагаючись усунути ці побоювання зазначив, що доступ до транспортних послуг також не повинен бути пов’язаний з використанням таких застосунків.
“Пасажири можуть на добровільних засадах здійснювати заходи з відстеження та запобігання контактів, наприклад, з використанням мобільних застосунків, для виявлення і переривання інфекційних ланцюгів і зниження ризику подальшої передачі, поки зберігаються ризики передачі”, – йдеться в документі Єврокомісії.
Крім того, згідно з документом, під час перетину кордонів необхідно забезпечити сумісність застосунку та взаємне прийняття таких заходів з боку приїжджих і представників влади.
- Раніше компанії Apple та Google відкрили дані про мобільність своїх користувачів в різних країнах світу, але при цьому зазначають, що приватність людей не була порушена.