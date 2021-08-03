Громадське об’єднання Рух опору капітуляції заявив, що операція із викраденням та знайденням екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса дискредитує українські спецслужби та завдає шкоди стосункам України з Молдовою.

Про це йдеться у заяві організації.

“Історія з Чаусом – це невеселий комікс з “хлопчиком в трусиках”. Якою б не була репутація судді Чауса, якими б не були претензії до нього з боку НАБУ, його викрадення на території Молдови – це важкий кримінальний злочин. Цей злочин скоїла українська влада і вона повинна понести за це відповідальність”, – йдеться в повідомленні.

За словами представників ГО, злочин не один, як мінімум п’ять:

викрадення людини,

організація незаконного перетину кордону,

перевищення повноважень,

невиконання рішення суду, за яким СБУ зобов’язана була передати Чауса НАБУ,

та його незаконне утримання спецслужбою.

“Навіть якщо йдеться про особу, до якої правоохоронні органи мають претензії, викрадення людини — це дуже серйозний злочин, співставний з державною зрадою у рамках “вагнергейту”, яка 2020 року відбулася в тому ж самому місці, де весною поточного року спланували викрадення Чауса. І відповідальність мають понести і замовники, і виконавці цього ганебного злочину”, – зазначили активісти.

За їх словами, “майже три місяці суддя Чаус перебував в заручниках у злодіїв в погонах, і щоби він тепер не говорив під тиском і шантажем спецслужб, воно не викликатиме жодної довіри”.

“А істину вже встановили правоохоронні органи Молдови. Згідно з їхніми офіційними повідомленнями, на території цієї дружньої до нас країни Чауса викрали українські дипломати, військова розвідка та представники інших спецслужб. Мало що сама по собі операція мала злочинний характер, ще й виконана була вкрай непрофесійно, з безліччю слідів, які й дозволили молдовській стороні вкрай швидко розплутати цей клубок. Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи. Наказ їм міг віддати тільки особисто Зеленський або за узгодженням з ним – керівник його офісу Єрмак, якого Зеленський в обхід Конституції визначив як другу особу в державі, некоронованого “віцепрезидента”, – наголосили у ГО.

У Русі опору капітуляції також зазначили, що ця історія дискредитує українські спецслужби, відроджені в 2014-19 роках.

“Тоді вони займалися захистом країни та спецопераціями на територіях, контрольованих противником, знищували терористів. Тепер влада примушує їх викрадати людей на території дружніх країн і стежити за опозицією”, – додали там.

Крім того, ця історія завдала великої шкоди стосункам України з Молдовою та її проєвропейською лідеркою Маєю Санду. Таке непорозуміння однозначно вигідне Росії.

Водночас, найбільшого удару, на переконання представників ГО, було завдано по репутації СБУ. Служба продовжує незаконно утримувати Чауса, не допускає до нього адвоката, що свідчить про спробу Служби замести сліди власних злочинів.

Згідно із законодавством і рішенням суду Чаус має бути переданий НАБУ.

“Очевидно, що НАБУ у битву за Чауса вступилося не лише на основі рішення суду, але й з відома своїх закордонних партнерів. А СБУ грубо порушує закон. Це, очевидно, вплине і на атмосферу українсько-американського саміту”, – зауважили в Русі опору капітуляції.

Там також заявили, що, водночас, не правильно ліпити з судді Чауса образ жертви.

“Це корупціонер, відомий тим, що закопував у трилітрових банках сотні тисяч доларів на своєму подвір’ї. Він є небезпечним свідком у різних справах, які є чутливими для нашої політичної “еліти”. Стало відомо, що Чаус “знайшовся”. Його адвокат уже виправдовує СБУ та написав клопотання щодо зміни підслідності. Отже, Чауса притиснули і він буде грати за нотами Банкової. Буде відмазувати Єрмака і Зеленського від звинувачень у викраденні та незаконному утриманні.

Все що відбувається у справі Чауса — це знищення основ правопорядку в інтересах купки авантюристів та зрадників, які захопили владу в нашій державі. Прикметно, що об’явлення Чауса сталось якраз в день, коли Крісто Грозєв мав презентувати розслідування по “Вагнерґейту”. Не виключено, що все що ми зараз бачимо дешевий водевіль, який розігрують високопосадовці задля збереження своїх крісел”, – резюмували в ГО.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.

2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.

Сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно вимагає, щоб Служба безпеки України (СБУ) передала детективам екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.