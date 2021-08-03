Викрадення Чауса: НАБУ зареєструвало два провадження проти СБУ

Про це повідомляє агентство “Главком” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Відповідні записи в ЄРДР з’явилися 2 серпня 2021 року. НАБУ вважає, що дії СБУ підпадають під статті 146-1 та 365 Кримінального кодексу.
Детективи НАБУ вважають, що затримавши 30 липня екссуддю Чауса працівники СБУ порушили рішення колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва та частину 1 статті 210 КПК України, згідно з якими у разі затримання громадянин Чаус мав бути переданий до найближчого органу досудового розслідування, яким в цьому випадку є НАБУ.
Не виконавши рішення суду і пряму норму КПК службісти, на думку детективів НАБУ, порушили статтю 365 КК “Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу”. А доставлення екссудді Чауса до офісу СБУ та його кількаденне переховування Службою в Бюро розцінюють згідно зі статтею 146-1 Кримінального кодексу “Насильницьке зникнення”.
Згідно з цією статті “арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави… з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років”.
Також до відповідальності можуть бути притягнуті особи, які віддавали наказ про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.
Покарання за цей злочин може передбачати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Нагадаємо, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.
Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.
Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.
2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.
Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.
Сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно вимагає, щоб Служба безпеки України (СБУ) передала детективам екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса.
Сьогодні, о 21:33 НАБУ повідомило про затримання Чауса.
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.
- Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.
- В липні стало відомо, що Молдова завершила розслідування справи щодо викрадення Миколи Чауса. За словами генерального прокурора Молдови Олександр Стояногло, правоохоронці “визначили людей зі спецструктур в Україні, які також брали участь” у викраденні.