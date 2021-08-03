Викрадення Чауса: НАБУ зареєструвало два провадження проти СБУ

Національне антикорупційне бюро зареєструвало одразу дві справи проти Служби безпеки за викрадення або незаконне утримання людини та перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє агентство “Главком” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відповідні записи в ЄРДР з’явилися 2 серпня 2021 року. НАБУ вважає, що дії СБУ підпадають під статті 146-1 та 365 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ вважають, що затримавши 30 липня екссуддю Чауса працівники СБУ порушили рішення колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва та частину 1 статті 210 КПК України, згідно з якими у разі затримання громадянин Чаус мав бути переданий до найближчого органу досудового розслідування, яким в цьому випадку є НАБУ.

Не виконавши рішення суду і пряму норму КПК службісти, на думку детективів НАБУ, порушили статтю 365 КК “Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу”. А доставлення екссудді Чауса до офісу СБУ та його кількаденне переховування Службою в Бюро розцінюють згідно зі статтею 146-1 Кримінального кодексу “Насильницьке зникнення”.

Згідно з цією статті “арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави… з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років”.

Також до відповідальності можуть бути притягнуті особи, які віддавали наказ про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.

Покарання за цей злочин може передбачати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.