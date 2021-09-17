Про це повідомив генерал СБУ та депутат Київради від “ЄС” Віктор Кононенко.

Як сповіщалося, в травні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення українського екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

За інформацією Кононенка, цю справу хочуть використати з метою провокації проти п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка.

“Влада готує чергову провокацію проти Петра Порошенка. За моєю інформацією, з цією метою Служба безпеки України отримала вказівку фальсифікувати кримінальне провадження, відкрите за фактом викрадення екссудді Миколи Чауса”, — написав генерал.

За його словами, заплановано вкиди про те, що за викраденням екссудді стоїть оточення Порошенка.

“У НАБУ витребували матеріали, що стосуються епізоду втечі Чауса з України у 2016 році, і планують “втюхати” суспільству, що реальне викрадення екссудді було здійснене оточенням п’ятого Президента саме тоді, а у 2021 “викрадений сам втік з полону” та повернувся на Батьківщину. Для переконливості — всі необхідні атрибути — допити оточення Петра Олексійовича, обшуки, інформаційні вкиди, тобто все те, що Банкова добре навчилася робити за останні роки”, — заявив Кононенко.

Кононенко нагадав, що Молдова заявляла про причетність українських спецслужб до викрадення екссудді. #Букви розповідали детальніше про підсумки розслідування молдовських правоохоронців в матеріалі “Жертви” викрадення Чауса – хто буде наступним?”. В серпні Генпрокуратура Молдови спрямувала до суду кримінальне провадження проти одного з учасників викрадення колишнього Чауса.

На переконання генерала, Чауса було викрадено, аби змусити його свідчити проти п’ятого президента.

“Генпрокурор Венедиктова, всупереч кримінальному процесу, посилаючись на значний суспільний резонанс, “закріпила” за Службою безпеки власним рішенням. Як уже загально відомо, Чаус не дає жодних “викривальних” свідчень, заради яких його по суті і викрадали. Тому, “ліпити” вирішили самі. Так, саме “ліпити”, а не розслідувати”, — наголосив Кононенко.

Викрадення Чауса

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Поява Чауса в Україні

30 липня Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині. Його мали затримати працівники НАБУ, однак екссуддя був перехоплений Службою безпеки України. НАБУ намагалося забрати екссуддю, внаслідок чого співробітники двох відомств влаштували справжню погоню (зокрема, вулицями Києва). Детальніше про це — за посиланням.

У понеділок, 16 серпня, Чаус заявив в суді, що чотири місяці — від моменту зникнення до появи на Вінниччині — перебував у підвалі в масці. За словами захисника, у Чауса виникли проблеми із зором та слухом. Крім того, на думку адвокатів, екссудді потрібна психологічна допомога.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому судді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два тижні (до 18 серпня). Чаус мусить носити електронний браслет. Запобіжний захід суд обирав на закритому засіданні. Журналістам так і не вдалося побачити суддю ні до, ні після засідання.