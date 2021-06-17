Кілька депутатів парламенту Молдови запропонували передати ноту протесту Україні з приводу дій посла України в Молдові.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Група депутатів парламенту Молдови запропонували відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки (СІБ) Олександра Єсауленко за те, що він не запобіг викрадення українського судді Миколи Чауса. Також депутати запропонували передати ноту протесту Україні з приводу дій посла України в Молдові. Це заявив глава парламентської комісії з розслідування зникнення Чауса – депутат та лідер партії “Достоїнство і правда” Василь Нестасе.

На брифінгу 17 червня Нестасе повідомив, що попередній звіт парламентської комісії вже готовий. Також він зазначив, що комісія хоче представити результати своєї роботи на пленарному засіданні парламенту. Він зазначив, що готовий представити цей звіт, в тому числі, перед депутатами парламенту наступного скликання.

Також Василь Нестасе розповів, що члени комісії запропонували міністерству закордонних справ та європейської інтеграції передати ноту протесту Україні в зв’язку з діями посла України в Молдові Марка Шевченка. Окрему ноту протесту депутати пропонують підготувати в зв’язку з діями військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка.

Молдовські журналісти наголошують, що у доповідній записці до Києва посла України Марка Шевченка йдеться, що в квітні молдавські правоохоронці просили зняти дипломатичний імунітет зі Сметанюка і обшукати його автомобіль. Крім того, за словами Нестасе, ноту протесту необхідно відправити через те, що Україна “уникає участі” в міжнародному розслідуванні викрадення Чауса.

Нестасе додав, що члени комісії вимагають відставки глави молдавської спецслужби через те, що вона не запобігла викраденню екссудді-втікача. Також у відставку запропонували відправити главу управління по боротьбі зі шпигунством. Депутат підкреслив, що сам виступав проти такого рішення, проте на цьому наполягли інші члени комісії.

Депутат зазначив, що члени комісії вважають випадок Чауса “нападом на безпеку Молдови”.

“Зухвале, грубе вторгнення українських спецслужб на територію Молдови не можна сприймати толерантно і приймати”, – сказав Нестасе.

Він підкреслив, що за цією справою необхідно стежити і далі. В тому числі, продовжити роботу комісії в парламенті наступного скликання.

Також Нестасе розповів, що кілька днів тому всі члени комісії отримали внутрішні документи СІБ, в яких йдеться про те, що в спецслужбі почали внутрішнє розслідування того, чи допомагав хтось із співробітників у викраденні Миколи Чауса. Нестасе зазначив, що відправив в СІБ офіційний запит в якому попросив підтвердити справжність документів.

Завершуючи брифінг, Нестасе зазначив, що депутати будуть наполягати на тому, щоб документи, пов’язані з викраденням Чауса, розсекретили.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають відношення до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Реакція Молдови

Джерела #Букв в Офісі президента повідомляли, що Мая Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли. Згодом Санду підтвердила, що має намір обговорити питання щодо викрадення Чауса із Зеленським.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонували запровадити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії належатимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Відомо, що правоохоронці Молдови вже встановили особи українців, які причетні до викрадення судді Чауса. Зазначалося, що Україна взагалі не співпрацює з молдовськими слідчими у справі про викрадення екссудді.

У Молдові висловлювали занепокоєння, що Чауса довго ховають. Також висловлювалася думка, що викрадачі не знають, як бути далі.

Днями стало відомо, що в Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Чауса.