Про це Санду написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків.

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на викрадення українського судді Миколи Чауса, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Лідер сусідньої країни назвала такі дії неприпустимими та звернулася до правоохоронців.

“Неприпустимо, щоб в Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена їхня вина в скоєнні злочину”, – зазначила Санду.

Президент Молдови заявила, що вимагає “негайних дій” від керівництва МВС, “головної установи, відповідальної за забезпечення безпеки громадян”, та Служби інформації і безпеки Молдови прояснити ситуацію з цим “хвилюючим зникненням іноземного громадянина” на території країни.

Міністерство внутрішніх справ Молдови заявило про першого затриманого у справі ймовірного викрадення у Кишиневі українського екссудді Миколи Чауса, повідомляє NewsMaker.

Глава МВС Молдови Павел Войку розповів, що Чауса викрали іноземні громадяни, які вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Переписка організаторів викрадення, додає Войку, велася українською мовою.

Але ні ім’я затриманого, ні громадянство ймовірних викрадачів екссудді — у МВС поки не називають.

Войку наголосив, що правоохоронці продовжують розслідування обставин і їм вже вдалося встановити частину організаторів викрадення. Проте, додає він, поки рано говорити про звинувачення.

“Але ми вже знайшли авто, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили деяких викрадачів і їх маршрут”, — наголосив Войку.

У мережі з’явилося відео викрадення в Кишиневі Миколи Чауса. Відео опублікувало видання Publika.

На відео, які знімали свідки інциденту, видно, як невідомі садять чоловіка у білий бус, після чого він їде в невідомому напрямку.

Глава МВС також зазначив, що молдавські правоохоронні органи планують звернутися до українських колег в міжнародний розшук.

“У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив в республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус того, хто попросив притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати по країні і виїжджати за кордон”, — пояснив Войку щодо перебування Чауса на території Молдови.

Нагадаємо, детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч 9 серпня 2016 року. На місці передачі хабара вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.