Про це повідомила пресслужба політсили.

“Це – навіть не прагнення “дістати Порошенка”, що б не намагалися співати зараз трубадури Банкової. Зрештою, від ще однієї порожньої і безперспективної справи Порошенку байдуже. Їх і так добре за сотню. Мотивація влади інша – страх. Бо в прагненні подивитись в очі Путіну зрадили операцію, яка дозволила б притягнути до відповідальності путінських убивць з т. зв. “групи Вагнера”, – заявив Павленко.

Він назвав “фантазіями влади” те, що колишній голова Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, нібито був причетним до втечі Чауса з України в 2016 році.

“А от в реальності Бурба – високопрофесійний розвідник, головний свідок державної зради у вищому керівництві України, яка сталася наприкінці липня 2020 року. І зрадники готові на все, щоб його знищити, якщо не фізично, то морально, або просто за фейковими звинуваченнями запроторити за грати”, – додав нардеп.

Він також наголосив, що керівництво України скоїло низку тяжких злочинів: “Лише з того, що на поверхні: викрадення людини (статті 146 та 146-1 КК); організація незаконного перетину кордону (стаття 332); перевищення повноважень, видання і виконання посадовими особами завідомо злочинних наказів (стаття 426-1); невиконання рішення суду (стаття 382), за яким СБУ зобов’язана була передати Чауса НАБУ в силу підслідності тощо”.

Крім того, за словами Павленка, ситуація для української влади погіршується і тим, що істину вже встановили правоохоронні органи Молдови. Він нагадав, що за офіційними повідомленнями Молдови на її території Чауса викрали українські дипломати, представники військової розвідки та інших спецслужб.

“Важливо, що в Молдові поліція, прокуратура і парламентська слідча комісія незалежно одні від інших прийшли до однакових висновків, що посилює їхню об’єктивність і політичну незаангажованість”, – зазначив він.

“Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи, ні сіло ні впало відрядитися до Кишинева і вкрасти людину на території дружньої нам країни, підклавши при цьому свиню її проєвропейській і антикремлівській Президентці. Наказ їм міг віддати тільки особисто Президент України. Або хіба що, прикриваючись його іменем, той, кого в обхід Конституції проголосили некоронованим “віце-президентом”, – вважає депутат.

Крім того, Павленко зазначив, що влада “забрехались, заперечуючи очевидне і кожним кроком поглиблюючи проблеми. І новини дозволяють викривати щоразу новий рівень брехні.

“Операції не було? – Так є повідомлення офіційних органів Молдови. СБУ випадково дізналась про “знаходження” Чауса? – Виявляється, на нього вже чекав вертоліт СБУ для доставки до Києва, коли він ніби об’явився на Вінниччині. Важливі показання Чауса? – Але чомусь його не віддають НАБУ, яке має чинну справу і рішення суду.

“І на тлі цієї брехні “спростування” інформації про те, що Зеленський зустрічався з викраденим Чаусом виглядають, м’яко кажучи, непереконливо”, – резюмував нардеп.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.

2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.

Сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно вимагає, щоб Служба безпеки України (СБУ) передала детективам екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.