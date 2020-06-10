Про це повідомляє France 24.

Малюнок Бенксі, що зображує скорботну жінку, був зроблений на дверях  аварійного виходу з Bataclan, де в листопаді 2015 року через теракт загинули 90 осіб. Вкрали роботу художника в січні 2019 року, вирізавши за допомогою інструментів.

Як повідомив прокурор Аквіли Мішель Ренцо, роботу  було  знайдена в занедбаному фермерському будинку в регіоні Абруццо.

Він додав, що додаткові подробиці буде надано на  пресконференції в четвер.

  • Відомий вуличний художник Бенксі присвятив свою нову роботу проблемі расової нерівності та протестам у США, які виникли після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліціянтами.