Про це повідомляє France 24.
Малюнок Бенксі, що зображує скорботну жінку, був зроблений на дверях аварійного виходу з Bataclan, де в листопаді 2015 року через теракт загинули 90 осіб. Вкрали роботу художника в січні 2019 року, вирізавши за допомогою інструментів.
Як повідомив прокурор Аквіли Мішель Ренцо, роботу було знайдена в занедбаному фермерському будинку в регіоні Абруццо.
Він додав, що додаткові подробиці буде надано на пресконференції в четвер.
- Відомий вуличний художник Бенксі присвятив свою нову роботу проблемі расової нерівності та протестам у США, які виникли після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліціянтами.