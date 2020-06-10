Італійські правоохоронці заявили, що вони знайшли роботу Бенксі, присвячену пам'яті жертв терактів у Парижі в листопаді 2015 року, вкрадену з концертної зали Bataclan.

Про це повідомляє France 24.

Малюнок Бенксі, що зображує скорботну жінку, був зроблений на дверях аварійного виходу з Bataclan, де в листопаді 2015 року через теракт загинули 90 осіб. Вкрали роботу художника в січні 2019 року, вирізавши за допомогою інструментів.

Як повідомив прокурор Аквіли Мішель Ренцо, роботу було знайдена в занедбаному фермерському будинку в регіоні Абруццо.

Він додав, що додаткові подробиці буде надано на пресконференції в четвер.