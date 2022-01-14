Колишній президент України, Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради.У якому стверджує, що українські парламентарі не мали права позбавляти його посади у будь-який спосіб, окрім імпічменту.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря у Facebook.

За словами представниці, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№ 640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Також вона пояснила що, рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент.

Представниця парламенту в КСУ нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через ухвалення відповідного закону у лютому 2015 року.