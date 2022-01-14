Про це повідомила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря у Facebook.
За словами представниці, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№ 640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
Також вона пояснила що, рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент.
Представниця парламенту в КСУ нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через ухвалення відповідного закону у лютому 2015 року.
“Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, має політичний характер, а тому не підсудний Суду”, – додала вона.
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