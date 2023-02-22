Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти Росії — Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.

Про це повідомило Politico.

Також Угорщина – проти пропозиції продовжити період дії санкцій із шести до 12 місяців. Запровадження санкцій на рік дало б менше можливостей Будапешту зривати санкції та рішення ЄС.

В Євросоюзі не вдалося досягти компромісу з Угорщиною, тому блок готовий піти назустріч вимогам Орбана. Зокрема виключити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб.

“Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, оскільки без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священники і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами”, – заявляв Орбан у промові 18 лютого.

Всього під європейськими санкціями перебувають понад 1400 осіб. Серед них – олігархи, члени російського парламенту, військові і силовики, а також російські адміністратори на окупованих територіях України.

Стосовно вилучення чотирьох осіб з санкційного списку існують юридичні проблеми, зокрема, чи зможуть обмеження витримати судовий процес. Попередній компроміс передбачав перехід до дев’ятимісячних періодів продовження замість нинішніх шести місяців. Його ще мають обговорити посли.