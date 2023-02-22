російсько-українська війна
19:22 «Добре, що до нього в двір не заїхав танк Путіна» – Зеленський відповів на критику Берлусконі
19:19 В РФ призупинять публікацію офіційних статистичних даних
19:09 У Запорізькій області росіяни розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі – Генштаб
19:01 Уряд Швейцарії закликав надати Україні нову гуманітарну допомогу на понад 110 млн доларів
18:43 Працевлаштував до «Інституту розвитку міста» на посади фахівців-урбаністок двох своїх домогосподарок: НАБУ передало до суду обвинувальний акт у справі мера Полтави Мамая
18:42 Міжнародна федерація журналістів зупинила членство спілки журналістів РФ
18:39 Індія проти того, аби на G20 обговорювали додаткові санкції проти Росії — Reuters
18:03 Байден назвав рішення Росії про призупинення договору про ядерну зброю «великою помилкою»
18:02 Станом на сьогодні всього по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники, які потрапили у російський полон
17:51 Китай має намір відіграти «конструктивну роль» в Україні – Ван І
17:47 Парламент Естонії ухвалив заяву щодо підтримки України та реалізації мирного плану Зеленського
17:26 У Києві відбулася презентація аналітичного посібника «Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті»
17:22 Чотирьох російських агентів засудили до 12 років ув’язнення через коригування обстрілів по школах і лікарнях — СБУ
17:08 У майбутньому вплив Європи та США у світі зменшиться – результати опитування
17:01 У Китаї заборонили компаніям пропонувати громадськості доступ до чат-бота ChatGPT
16:41 Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти Росії — Politico
16:33 «Україна – столиця всього»: режисерка Тоня Ноябрьова планує зняти комедійний фільм про українських біженців у Європі
16:23 З 1 березня вартість виготовлення електронних учнівських зросте до 100 грн – КМДА
16:13 Закликав до геноциду українців: викладачу кримського навчального закладу повідомлено про підозру
16:01 Кабмін ухвалив механізм підтвердження кваліфікації медиків, які працевлаштовуються за кордоном
16:00 Мінцифри закликало світові компанії заборонити продаж відеогри «Atomic Heart» про пригоди співробітника спецслужб СРСР
15:55 Одеського депутата-забудовника викрили у несплаті податків та введені бізнесу в окупованому Криму
15:39 У Швеції назвали Росію «найбільшою загрозою нацбезпеці» країни
15:37 Байден зустрінеться з союзниками по НАТО на тлі попередження Путіна про ядерну загрозу
15:16 У Києві презентували документальний фільм «Ефект присутності», присвячений військовому журналісту Олексію Чубашеву
15:01 Папа Римський закликав припинити вогонь в Україні напередодні роковин повномасштабного російського вторгнення
14:59 Правоохоронці викрили понад 90 росіян, причетних до воєнних злочинів у Бучі
14:52 Камери космічного апарата зафіксували, як Меркурій пройшов через диск Сонця
14:44 Лукашенко збирається відвідати Іран
14:28 Україна отримала 100 нових медичних позашляховиків – МОЗ
14:21 Бельгія заявила, що розслідує присутність шпигунського корабля Росії в Північному морі
14:10 Китай пообіцяв зміцнити зв’язки з Росією
13:58 У російській службі «Голосу Америки» працює пропагандист з НТВ Гаррі Княгницький

Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти Росії — Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина – вимога Будапешта виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.

Середа, 22 лютого 2023, 16:41
Підтримати

Про це повідомило Politico.

Також Угорщина – проти пропозиції продовжити період дії санкцій із шести до 12 місяців. Запровадження санкцій на рік дало б менше можливостей Будапешту зривати санкції та рішення ЄС.

В Євросоюзі не вдалося досягти компромісу з Угорщиною, тому блок готовий піти назустріч вимогам Орбана. Зокрема виключити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб.

“Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, оскільки без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священники і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами”, – заявляв Орбан у промові 18 лютого.

Всього під європейськими санкціями перебувають понад 1400 осіб. Серед них – олігархи, члени російського парламенту, військові і силовики, а також російські адміністратори на окупованих територіях України.

Стосовно вилучення чотирьох осіб з санкційного списку існують юридичні проблеми, зокрема, чи зможуть обмеження витримати судовий процес. Попередній компроміс передбачав перехід до дев’ятимісячних періодів продовження замість нинішніх шести місяців. Його ще мають обговорити посли.

Теги: Євросоюз, Європейський Союз, Віктор Орбан, ЄС, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook