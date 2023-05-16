Сьогодні, 16 травня, дружина українського співака Віктора Павліка похизувалася на відео подарунком від чоловіка: спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальники висловили своє невдоволення, проте артист запевнив, що це "був невдалий жарт дружини" і документ насправді належить йому.

Про це він написав у Facebook у коментарі під відео, опубліковане одним із користувачів соцмережі.

За словами Павліка, ця перепустка, виписана на його ім’я, дозволяє їздити містом під час комендантської години, оскільки, зважаючи на постійні благодійні виступи, співак не завжди може прибути додому вчасно.

ДОВІДКА. Південний міст – міст через Дніпро в Києві, який поєднує правий та лівий береги. Також є найвищим мостом Києва. Його висота складає 135 метрів.

З червня 2022 року міст відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру.