Український співак Віктор Павлик подарував своїй дружині Катерині Реп'яховій спецперепустку, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальників артиста обурив такий подарунок.

Відповідне відео опублікувала Катерина в Stories на своїй сторінці в Instagram.

На короткому відео помітно, як Віктор та Катерина їдуть Південним мостом у Києві, який з літа 2022 року закрито для особистого транспорту громадян.

“Мене чоловік везе Південним мостом. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки”, – прокоментувала Катерина на відео.

ДОВІДКА. Південний міст – міст через Дніпро в Києві, який поєднує правий та лівий береги. Також є найвищим мостом Києва. Його висота складає 135 метрів.

З червня 2022 року міст відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру.

Невдовзі Реп’яхова видалила відео, а свою сторінку в Instagram зробила приватною, приховавши публікації від тих, хто на неї не підписаний. Крім того, блогерка не спростувала інформацію про наявність спецперепустки “не для всіх”.

Утім, користувачі мережі вже встигли прокоментувати “подарунок” співака: “Відколи романтичний подарунок для жінки – це перепустка стратегічним об‘єктом, де заборонено пересуватися цивільним?”