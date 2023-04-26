На думку народної депутатки України Вікторії Сюмар, справа щодо колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського щодо обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області є спробою припинити висловлювання щодо тем, які можуть бути не вигідними чинній українській владі.

Про це повідомляє “Європейська Солідарність”.

25 квітня, ​​Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.

Також в інтерв’ю “Цензор.НЕТ” він розповів про готовність України до початку повномасштабної війни та обставини окупації півдня України росіянами та для чого влада намагалась ввести в оману суспільство щодо справи вагнерівців.

“З Червінським — це не просто помста за Вагнергейт. Вдумайтеся, в чому його звинувачують? Як офіцер ССО він був учасником групи, яка здійснювала спецоперацію з вербовки російського пілота, аби він транспортував в Україну російський літак”, — сказала Сюмар.

За її словами, ця операція, як часто буває на війні, провалилася. На думку Червінського, був витік інформації з ГУР.

Сюмар нагадала, що його звинуватили у злочинній діяльності, яка призвела до матеріальних збитків та загибелі людей. Втім, не зазначають про це, що відповідні збитки були спричинені російськими ракетами.

Судову справу вона назвала прямим сигналом, що в Україні саджатимуть до в’язниць всіх, хто “говорити щось, що не подобається владі”.

“Скажіть, а якщо група військових виходить на штурм позицій, втрачає техніку, людей, то це теж буде підставою для притягнення командирів до відповідальності? Це прямий натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти. Закриємо поодинці. Бо зараз ми можемо все”, — наголосила політична діячка.

Вона наголосила, що у випадку з Червінським саме український суд сказав, що в бомбардуванні винний аеродрому він, а не росіяни.

“Такими іграми у вседозволеність влади відкриваються страшні скрині Пандори”, — резюмувала Сюмар.