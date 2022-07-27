Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала вже другого листа президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Конгресвумен висловила своє занепокоєння щодо повномасштабної війни в Україні та щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Відповідний лист опубліковано на сайті Вікторії Спартц.

У ньому вона зауважила, що розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій від адміністрації Байдена щодо ситуації в Україні.

Спартц пригадала, що США є гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року, а також наголосила на тому, що українці віддані Америці та американським цінностям, а США у відповідь не надають Україні належної уваги.

Тому Вікторія Спартц закликала Джо Байдена створити спільну оперативну групу при міноборони США, яка б реалізовувала узгоджені стратегії належного нагляду за критичною інфраструктурою та займалась впорядкуванням логістики летальної допомоги Україні.

Конгресвумен додала, що була в Україні шість разів з початку війни та нагадала про свій перший лист Байдену, який надіслала 8 липня 2022 року і у якому висловила занепокоєння головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Від цього часу до Єрмака з’явились нові претензії, серед яких:

1. Затримка призначення Олександра Клименка на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Спартц наголосила, що обрання голови САП тривало два роки через затягування з боку Олега Татарова, якого в ОП призначив саме Єрмак.

Ба більше, навіть зараз, після обрання голови САП, він не може розпочати роботу через відсутність генерального прокурора.

“Можливо, Єрмак спробує призначити партійного прокурора через більшість Зеленського у парламенті, що, фактично, може саботувати роботу пана Клименка”, – написала вона.

Спартц наголосила, що адміністрація Байдена повинна слідкувати за цією ситуацією.

2. Тривожна концентрація влади у руках Єрмака.

За словами Спартц, нещодавно українська влада почала проводити кадрові зміни на ключових посадах, посилаючись на проросійський слід.

“Це викликає два занепокоєння: чому вони чекали до цього часу і подальша централізація влади паном Єрмаком”, – зауважила вона.

Конгресвумен додала, що законодавча система в Україні все ще потребує серйозних реформ та перебуває під контролем ОПУ.

Ще однією проблемою Спартц вважає “таємні укази” про позбавлення громадянства України декількох осіб без потрібної процедури.

“На жаль, після того, як я висловила своє занепокоєння, пан Єрмак очорнив мене по державному телебаченню та почав “полювання на відьом”, на всіх людей, яких я коли-будь зустрічала в Україні, які не є його “маріонетками””, – написала вона.

Зокрема мовиться про Геннадія Корбана, з яким не так давно познайомилась Спартц і якому нещодавно заборонили в’їзд в Україну.

Окрім цього, одній з українських депутаток нещодавно мало не відмовили у візиті до США. Прикордонники використали проти неї хитрощі з “фальшивим паспортом”.

“Фактично, всі виїзди основних посадовців тепер повинні були узгоджені, і пан Єрмак часто відхиляв їх і міг відмовити без відповідної правової процедури – сумна схожість з СРСР”, – додала Спартц.

3. Призначення Дениса Шарапова у Міноборони України.

Третє, чим занепокоєна Вікторія Спартц. За її словами, призначення Шарапова, яке відбулось ще у квітні, непокоїть також ФБР, тому вона раніше не підіймала це питання.

“Пан Шарапов відомий як діловий партнер Андрія Єрмака, Бориса Єрмака (батько Андрія Єрмака) та громадянина РФ Рахаміма Емануїлова, який мав зв’язки з Іраном та Афганістаном, а зараз – з Володимиром Путіним”, – резюмувала конгресвумен.

Вікторія Спартц наголосила, що ці питання потребують належної уваги з боку адміністрації Байдена. Тому вона очікує, що Джо Байден якнайшвидше надішле відповідь на цей лист.