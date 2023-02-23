Сьогодні, 23 лютого, свій день народження відзначає третій президент України, політик та державний діяч Віктор Андрійович Ющенко.

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Біографія

Віктор Ющенко народився 23 лютого у селі Хоружівка Сумської області у родині вчителів. Батько — Андрій Андрійович Ющенко був учасником Другої світової війни, фронтовик, в’язень Освенцима та інших німецьких концентраційних таборів, після закінчення війни викладав англійську мову у Хоружівській середній школі. Мати — Варвара Тимофіївна Ющенко була вчителькою фізики та математики Хоружівської середньої школи.

У 1975 році Віктор Ющенко закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Після інституту рік відслужив у лавах Радянської армії, строкову службу проходив у прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні недалеко від Ленінакана (Гюмрі, Вірменія).

З 1975 року третій президент України був помічником головного бухгалтера колгоспу “40-річчя Жовтня” в селі Яворів Косівського району Івано-Франківської області.

З грудня 1976 Віктор Андрійович влаштувався у районному відділенні Держбанку СРСР в селищі міського типу Улянівка Білопольського району Сумської області.

Згодом у 1977 році, у віці 23 років, вступає до КПРС. Цього ж року третій президент України одружився зі Світланою Колесник. З липня 1985 року працював у відділі кредитування і фінансування сільського господарства Держбанку СРСР.

У грудні 1987 року на запрошення Вадима Гетьмана перейшов у київське відділення Агропромбанку СРСР.

Політична кар’єра та президенство

З 1992 року — перший заступник голови правління Акціонерного комерційного агропромислового банку “Україна”. У січні 1993 року за рекомендацією Вадима Гетьмана і за підтримки тодішнього Голови Верховної Ради Івана Плюща обійняв посаду голови Національного банку України. Перебував на цій посаді до грудня 1999 року — голова правління Національного банку України.

Під керівництвом прем’єр-міністра Павла Лазаренка та голови Нацбанку Віктора Ющенка — з 2 по 16 вересня 1996 року в Україні була успішно проведена грошова реформа, зокрема введено в обіг гривню, створено Державну скарбницю, розпочато будівництво Банкнотно-монетного двору.

У 1997 році за рейтингом впливового фінансового журналу “Global Finance”, Віктор Ющенко увійшов до шестірки найкращих банкірів світу. У 1998, за участю Ющенка, Кабмін та Нацбанк успішно запобігли “фінансовій кризі”, яка охопила країну-терористку – Росію.

У 1998 році Віктор Андрійович стає прем’єр-міністром України, на посаді він пробув до травня 2001 року. Реалізація урядової програми “Реформи заради добробуту” дозволила Кабінету Міністрів Ющенка домогтися позитивної динаміки в економіці. Вперше за роки незалежності Україна отримала приріст ВВП.

Проте 26 квітня Віктора Ющенка звільнено з посади прем’єр-міністра у зв’язку з резолюцією Верховної Ради України про недовіру Кабінетові міністрів України.

У 2004 Віктор Андрійович бере участь у президентських виборах і йде на них самовисуванцем. Основна стратегія передвиборчої кампанії Ющенка в першому турі передбачала безпосереднє спілкування з виборцями, для чого здійснено масштабний передвиборчий тур областями України.

У розпал передвиборчої кампанії, на початку жовтня 2004 року, сталося отруєння Ющенка під час вечері із головою СБУ Ігорем Смешком на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Через що він не зміг бути присутнім на агітаційному концерті “Вибір вільних”, що відбувався 7 жовтня у Херсоні, де Ющенко мав взяти особисто участь. Замість кандидата у президенти виступав його колега по парламенту Володимир Яворівський, який і повідомив перед багатотисячною аудиторією новину про отруєння Ющенка.

У грудні 2004 року відбулося відвойоване під час так званої “помаранчевої революції” та в судовому порядку “переголосування” другого туру виборів. Президентські перегони виграв Віктор Ющенко.

У результаті повторного другого туру голосування, Віктор Ющенко отримав 51,99 % голосів, тоді як Віктор Янукович 44,20 %.

23 січня 2005 р. відбулася інавгурація Віктора Ющенка як президента України. У заході взяли участь низка іноземних високопосадовців.

У 2007 році Ющенко став першим президентом, який розпустив парламент та призначив дострокові парламентські вибори. 2 квітня 2007 року президент України Віктор Ющенко підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 5-го скликання. Підставою для цього Віктор Ющенко назвав неконституційний спосіб формування конституційної більшості у ВР, а саме входження до коаліції окремих депутатів, а не цілих фракцій.

У березні 2010 року за результатами дослідження соціологічної служби “Центру Разумкова” українці оцінили діяльність Ющенка на посаді президента на 2,17 бала. Повна підтримка Ющенка у лютому 2010 року, порівняно з лютим 2005 року зменшилася в 17 разів. Порівнюючи виконання обов’язків президента України, 32,6 % українців назвали кращим президентом Кучму, 12,6 % Леоніда Кравчука і лише 10,6 % громадян — Ющенка.

Від 28 квітня 2011 року — Віктор Ющенко співголова Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”.