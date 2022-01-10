Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт: в ОПЗЖ обурені

Відповідна заява розміщена на сайті “ОПЗЖ”.
В ОПЗЖ наголошують: згідно з законом, строк домашнього арешту не може перевищувати пів року. Вони наголошують на антизаконності цих дій та стверджують, що це все є просто боротьбою з опонентами.
“Чим гірша ситуація в країні, тим нахабнішими та цинічнішими стають репресії Зе-режиму проти політичних опонентів”, – наголошується у заяві партії.
В ОПЗЖ стверджують, що чинна влада шляхом політичних репресій, незаконного тримання під арештом опозиціонерів і знищенням свободи слова намагається продемонструвати свою силу. І конкретно цей випадок вони також назвали репресіями проти лідера партії – Віктора Медведчука. А дії влади, спрямовані проти їх лідера, назвали “справжньою державною зрадою”.
Восьмого жовтня нардепу повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з СОТ у терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.
- У Подільському районному суді Києва триває розгляд справи за позовом Віктора Медведчука до видання #Букви, підставою для якого стала публікація #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса.
- Раніше Київський апеляційний суд постановив стягнути компенсацію з Віктора Медведчука на користь видавництва “Віват” у процесі, ініційованому ним щодо книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”.
- Також журналісти показали палац народного депутата Віктора Медведчука, який після введення проти нього санкцій продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці.
- Наприкінці грудня доньці Медведчука анулювали візу, яку вона отримала для навчання у Женевському університеті у Швейцарії.