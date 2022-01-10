Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт: в ОПЗЖ обурені

Народному депутату України та голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 місяців за так званою "вугільною справою".

Відповідна заява розміщена на сайті “ОПЗЖ”.

В ОПЗЖ наголошують: згідно з законом, строк домашнього арешту не може перевищувати пів року. Вони наголошують на антизаконності цих дій та стверджують, що це все є просто боротьбою з опонентами.

“Чим гірша ситуація в країні, тим нахабнішими та цинічнішими стають репресії Зе-режиму проти політичних опонентів”, – наголошується у заяві партії.

В ОПЗЖ стверджують, що чинна влада шляхом політичних репресій, незаконного тримання під арештом опозиціонерів і знищенням свободи слова намагається продемонструвати свою силу. І конкретно цей випадок вони також назвали репресіями проти лідера партії – Віктора Медведчука. А дії влади, спрямовані проти їх лідера, назвали “справжньою державною зрадою”.