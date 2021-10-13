90-річний актор Вільям Шетнер, відоий за роллю капітана Кірка у "Зоряному шляху" успішно здійснив політ у космос і став найстаршим астронавтом у світі.

Про це повідомляє британське видання BBC.

Blue Origin успішно завершив свій другий космічний політ людини на борту New Shepard. Політ здійснила команда з чотирьох астронавтів: доктор Кріс Бошуйзен, Глен де Фріз, Одрі Пауерс і Вільям Шетнер, а також тисячі листівок від Фонду Blue Origin “Клуб Майбутнього”.

Подорож Шетнера на ракетній системі, розробленій засновником Amazon.com Джеффом Безосом тривала близько 10 хвилин. Екіпаж на борту, піднявшись на висоту трохи вище 100 км над поверхнею, побували у невагомості та змогли побачити кривину Землі.

“Кожен у світі повинен це зробити”, – сказав актор Джеффу Безосу після приземлення на Землі. “Це було неймовірно”.

“Те, що ви мені подарували, – це найглибший досвід. Я настільки переповнений емоціями через те, що щойно сталося. Я сподіваюся, що я ніколи не вилікуюся від цього. Я сподіваюся, що зможу зберегти те, що відчуваю зараз… не хочу це втратити “, – додав у сльозах Вільям Шетнер.

Перед польотом команда астронавтів пройшла декілька днів навчання, хоча вони не мали ніяких завдань, окрім як насолодитися польотом. Ракетно-капсульна система, відома як New Shepard, повністю автоматична.

Коли капсула зійшла в Техаській пустелі, її швидко оточили наземні групи. Пан Безос особисто відкрив люк, щоб перевірити, чи все в порядку.

Після негайних урочистостей з родиною та друзями екіпаж вишикувався, щоб отримати шпильки астронавтів Blue Origin.