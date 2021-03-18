Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де: стадіон “Мадригал” в Іспанії.
Де дивитися трансляцію матчу: “Футбол 2”, MEGOGO.
Суддя: Андреас Екберг (Швеція).
Асистенти судді: Мехмет Джулум і Стефано Халлберг (обидва – Швеція).
Четвертий суддя: Мохаммед аль-Хакім (Швеція)
Делегати УЄФА: Алвару Албіну (Португалія), Луц Міхаель Фреліх (Німеччина).
Основні склади команд:
Вільярреал: Рульі – Фойт, Морі, Альбіоль, Педраса – Чуквезе, Капу, Парехо, Трігерос – Х. Морено, Алькасер.
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бесєдін.
Травмовані: Пау Торрес, Іборра, Коклен, Пенья, Ніньо – Вербич.
Під загрозою дискваліфікації: Коклен, Фунес Морі, Пенья, Педраса – Буяльський, Шапаренко.
Турнірне становище в клубному рейтингу: “Вільярреал” – 27 місце; “Динамо” – 31 місце.
- У четвер, 11 березня, відбулася гра київського футбольного клубу “Динамо” проти “Вільярреалу” (Іспанія). Українська команда програла в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.