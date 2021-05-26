Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де: на стадіоні “Енерга”.
Головний арбітр: Клеман Тюрпен.
Пряма трансляція: на телеканалі “Футбол 2”, на сервісах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.
Орієнтовні склади:
“Вільярреал”: Рульї – Гаспар, Альбіоль, Торрес, Педраса, Трігерос, Парехо, Капуз, Гомес, Бакка, Морено.
“Манчестер Юнайтед”: де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Туанзебе, Шоу, Мактоміней, Фред, Решфорд, Фернандеш, Погба, Кавані.
Стадіон “Енергія” Ґданська буде заповнений на 25% від місткості. Таким чином, вирішальний матч Ліги Європи зможуть відвідати 9,5 тисячі глядачів.
Два клуби, які вийшли у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на сайті УЄФА для широкої публіки.
- Нагадаємо, що іспанський “Вільярреал” та англійський “Манчестер Юнайтед” – фіналісти Ліги Європи сезону 2020/21.