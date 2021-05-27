Про це повідомляє портал football.ua.
Зустріч завершилася рахунком 1:1, проте у серії пенальті сильнішими виявилися футболісти “Вільярреала” – 11:10.
Голи: Морено, 29 – Кавані, 55.
“Вільярреал”: Рульї – Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 88) – Парехо, Капу (Раба, 120 + 3), Трігерос (Гомес, 77) – Ж. Морено, Бакка (Коклен, 59), Піно (Алькасер, 77).
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Біссака (Теллес, 120 + 3), Лінделеф, Байї (Туанзебе, 116), Шоу – Мактоміней (Мата, 120 + 3), Погба (Джеймс, 116) – Грінвуд (Фред, 100) , Фернандеш, Рашфорд – Кавані.
Попередження: Капу, Фойт – Баї, Кавані.
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Нагадаємо, що 26 травня матч пройшов у Ґданську (Польща).
- Раніше повідомлялося, що іспанський “Вільярреал” та англійський “Манчестер Юнайтед” – фіналісти Ліги Європи сезону 2020/21.