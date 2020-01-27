Український олігарх Ринат Ахметов придбав віллу на Лазурному березі за 200 млн євро. Це один з найдорожчих особняків у світі.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За інформацією FT, компанія Ахметова купила особняк у французькому місті Сен-Жан-Кап-Ферра, що на Лазурному березі, відомий під назвою Villa des Cedres.

Villa des Cedres, побудований в 1870 році, має площу близько 18 тисяч квадратних метрів. Колись цим будинком володів король Бельгії Леопольд II.

Віллу була виставлено на продаж колишнім власником — італійською компанією Davide Campari-Milano SpA, яка виробляє однойменний аперитив та ще близько 50 різних алкогольних напоїв — в серпні 2019 року. Тоді зазначалося, що ціна особняка — 200 млн євро, а ймовірний покупець — неназвана особа, що має на меті використовувати віллу для особистих потреб.

В інвестиційній компанії, SCM Holdings Limited, 100% акцій якої належить Ахметову, також підтвердили покупку вілли.

“Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited оголошує про придбання об’єкта нерухомості, вілли Les Cedres (Франція), у Campari Group. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію. Для SCM Holdings Limited нерухомість є ключовим бізнесом для інвестицій в Європі і Північній Америці, а також в гірничодобувної промисловості та металургії, енергетиці, ЗМІ та транспорті”, — йдеться в повідомленні.

Компанія відмовилася коментувати журналістам, чи буде Ахметов використовувати її як приватну резиденцію.

Как сообщало в 2017 году издание Bloomberg, купленная Ахметовым Villa des Cedre ранее оценивалась в 350 млн евро и считалась “самым дорогим домом на Земле”.