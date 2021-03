Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Крайній захід на віллі проводили з метою збору коштів на балотування Макса Міллера на місце конгресмена в 2022 році в штаті Огайо.

Раніше Трамп заборонив використовувати своє ім’я і прізвище для того, щоб збирати кошти. Але кандидатуру Міллера він схвалив ще в минулому місяці.

Аналогічний захід зі збору коштів відбувся на віллі на минулих вихідних. Тоді гроші збирали для Сари Сандерс, яка балотується на пост губернатора Арканзасу, а також – для губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем, союзниці Трампа і потенційного кандидата в президенти від Республіканської партії в 2024 році.

Сандерс опублікувала фото з заходу в соцмережах.

Great weekend on the campaign trail featuring a surprise appearance at one of my events by President Trump! pic.twitter.com/mn81i9AbsU

Сенатор штату Юта Майк Лі збирав гроші на кампанію з переобрання в 2022 році також на віллі Мар-а-Лаго.

“Щоразу, коли у вас може бути захід у Мар-а-Лаго, це дає підтримку з боку колишнього президента”, – сказав республіканський консультант Майк Бьюндо.

Він пояснив, що вілла стала “привабливим місцем для донорів”.

За його словами, за один вечір на віллі можна зібрати близько 500 тисяч доларів на кампанію від 20 донорів

На 9 – 11 квітня запланована конференція Національного партійного комітету Республіканської партії. Представники політичної сили зберуться в готелі в Палм-Біч, але на один день вони переїдуть в Мар-а-Лаго, де до них приєднається Трамп.

У Трампа проводять конкурс зі збору коштів. За певну суму пропонується зробити фото з Трампом і зустрітися з ним.

“Трамп залишається дуже популярним серед виборців Республіканської партії і надзвичайно впливовим серед політиків-республіканців, оскільки він продовжує грати роль творця ключових гравців в партії, а також заграє з черговим балотуванням в Білий дім в 2024 році”, – зазначили на телеканалі.

За останні два місяці партійні лідери республіканців, такі як Кевін Маккарті і Рік Скотт, зустрічалися з Трампом в Мар-а-Лаго.

“Прекрасна зустріч з президентом Трампом вчора ввечері!”, – написав Скотт минулого тижня.

Great meeting with President Trump last night!

We are all focused on winning back the Senate majority in 2022 and saving our country from the radical policies of today’s Democrat Party. pic.twitter.com/PUclZWXsCx

— Rick Scott (@ScottforFlorida) March 12, 2021