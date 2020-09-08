Виставка "Вільні" розповідає про наших громадян, які через проукраїнські погляди, відкриту громадську позицію, належність до патріотичних організацій були арештовані й засуджені Російською Федерацією та квазідержавними утвореннями "ДНР" і "ЛНР".

Вони пройшли через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між Російською Федерацією, ОРДЛО та Україною.

Це Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Анастасія Мухіна, Євген Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Олена Сорокіна та Роман Сущенко. Попри те, що серед героїв виставки не всі наразі звільнені, Валентин Вигівський, Віталій Марків та сотні інших в’язнів залишаються за ґратами, усіх їх ми називаємо ВІЛЬНИМИ – духом, думками, прагненнями, діями, боротьбою.

Під час відкриття проєкту поговоримо про те, що означає СВОБОДА для тих, хто пізнав її “ціну” сповна, й для кожного з нас особисто. Простір виставки стане майданчиком для актуалізації надважливої теми українських бранців.

Особисті речі, кореспонденція, фото, банери та інші свідчення боротьби – це подвійне відчуття: радість за тих, для кого неволя уже стала минулим, але, поза всіма сумнівами, й тривога за тих, для кого вона залишається сьогоденням. Боротьба за них триває!

ВІЛЬНІ запрошують на відкриття виставки.

10 вересня 2020 р., 15:00

Київ, вул. Лаврська, 27

Музей. Простір проєкту “Український Схід”

Контакти організаторів, акредитація ЗМІ:

(097) 168-86-57 Жанна Очеретяна

e-mail: [email protected]