Угорський євродепутат Йожеф Сайєр, якого затримали на секс-вечірці у Брюсселі, хизувався, що сам був організатором масових оргій.

Про це розповів 29-річний організатор секс-вечірки Девід Манжелі, інформує De Standaard.

Чоловік розповів, що організовує секс-вечірки не заради грошей. У нього таке хобі.

“Я не знав того пана з бородою (угорського євродепутата Йожефа Сайєра, – ред.). Він мені коротко представився. Він сказав, що довгий час мешкав у Брюсселі, а також іноді влаштовував секс-вечірки вдома. Ми більше не говорили одне з одним. Я не знав, що він був членом Європарламенту”, – розповів Манжелі.

Як євродепутат опинився на секс-вечірці?

Манжелі похизувався, що на його гей-вечірки приходять усі відомі чоловіки нетрадиційної орієнтації, коли приїжджають у Європу. Сайєр опинився на цьому заході випадково. Минулої п’ятниці Манжелі вирішив влаштувати гей-вечірку у Брюсселі.

“Я запитав у групі Whatsapp друзів-геїв, чи хотіли б вони вечірку. Десять друзів погодилися та сказали, що могли б привести когось із собою. Так опинився тут Сайєр. Він прийшов з моїм другом. Нас було двадцять”, – розповів чоловік.

“Тут всі заради сексу”

На вечірках, які організовує Манжелі, не танцюють. Немає жодної музики та жінок.

“Мова йде про вільний секс. Кожен приходить займатися сексом. Секс без презерватива, і тільки з чоловіками. Жінок немає. Єдиним правилом є те, що учасники не мають ВІЛ та коронавірусу”, – сказав організатор.

Однак є ще одне правило – всі присутні мають бути голими. Коли о 21:15 у п’ятницю поліція здійснила рейд та затримала учасників цієї вечірки, всі вони були голими.

“Я сам займався сексом у кімнаті, тому не знаю точно, що сталося у вітальні. Тому я не знаю, як пан Сайєр намагався втекти”, – розповів Манжелі.

Помста конкурентів

Організатор скандальної вечірки зазначив, що поліція здійснила рейд незаконно без жодного ордера. Учасники не шуміли та поводилися стримано.

“Я впевнений, що заздрісний конкурент викликав поліцію. Поліціянти також робили гомофобні коментарі моїм гостям. Я, звичайно, буду подавати скаргу”, – додав чоловік.

За його словами, вечірка розпочалася о 18:00 та закінчилася до 21:30, коли у місті оголошено комендантську годину.

Також він розповів, що пандемія стала справжнім випробуванням для геїв та людей з “великим сексуальним апетитом”. Зазвичай чоловік влаштовує оргії на 100 та більше осіб в орендованих будинках раз у два місяці.

На скандальній вечірці не було хворих на коронавірус. Учасники попередньо пройшли тест.

Манжелі не проти, щоб серед учасників його секс-вечірок був депутат, який відкрито виступає проти гей-союзів у рідній Угорщині.

“Я не знав, але мене не цікавить політика. Це, звичайно, лицемірно, але він не єдиний”, – додав Манжелі.