П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вимагає негайно зібрати Раду національної безпеки та оборони за участі керівників парламентських фракцій і захистити людей від третьої хвилі пандемії.

Про це він заявив під час погоджувальної ради парламенту.

“Хочу наголосити, заради об’єктивності, всі країни рік тому увійшли в пандемію не готовими і не знали, що робити, але вони за цей рік навчилися. Вони не продавали маски, не витрачали кошти ковідного фонду на “велике крадівництво”, розграбовуючи державний бюджет. Вони закуповували кисневі концентратори, ШВЛ, тести, вакцини ще влітку минулого року. В той же час як наша влада оголошувала себе чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, особисто Зеленський”, – нагадав Порошенко.

Експрезидент зауважив, що станом на зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

“Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. У даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план”, – сказав Порошенко.

Він наголосив, що “Європейська Солідарність” виступає за вакцинацію та застеріг представників влади від намагань звинуватити опозицію у провалі антиковідної кампанії.

“Ваші закупівлі, вашу нездатність і вашу незграбність перекласти на опозицію не вийде! Будете нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців”, – резюмував Порошенко.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.