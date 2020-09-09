Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель судиться з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, в якому вона навчалася.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “1+1”.

За її словами, вона почала судитися з альма-матер через те, що її науковий керівник, як вона стверджує, не хотів читати її роботу.

“Потім мені сказали, скільки треба принести”, — сказала Мендель.

Прессекретар Зеленського додала, що це “для неї складна моральна ситуація”.

Мендель написала статтю, в якій вона стверджує про корупцію в університеті.

“Ну ми судимося… Вони, може, не хочуть йти проти професора. Я вже програла суд, але я подала апеляцію”, — розповіла Мендель.

Попри всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.

Раніше повідомлялося, що колишня студентка Київського національного університету імені Т. Шевченка Юлії Мендель в американському виданні Politico написала статтю, в якій звинувачує свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що три роки тому він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Статтю було опубліковано 30 січня 2016 року.

Сам професор заявив, що подаватиме до суду про захист ділової репутації.

“Те, що вона пише, — там багато вигадок. Вигадок про те, що, мовляв, там не було кворуму (під час захисту наукової роботи — ред), — розповідає Ковалів, — і стаття дуже дивно написана — суцільними натяками”.