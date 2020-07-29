У Службі безпеки України повідомили про затримання організаторів серії нещодавніх вибухів у Києві. Зловмисники вимагали перерахувати їм близько 500 тисяч доларів США.

Про це поінформували в прес-службі СБУ.

Так, були встановлені і затримані двоє організаторів серії вибухів у столиці. Згідно з попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро “Шулявська” і в житловому будинку на столичному Подолі (стався 27 липня).

Крім того, правоохоронці знешкодили один із пристроїв біля метро “Мінська”, а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

“Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду”, – відзначається в повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і здійснення терактів.

У результаті були встановлені двоє основних виконавців. За даними СБУ, саме вони готували, закладали і приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

Для здійснення терактів зловмисники використовували різні телефони і картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати і схеми передачі сигналів (для приведення в дію вибухових пристроїв).

“З метою конспірації вони скритно пересувались містом і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження”, – наголосили в СБУ.

Силовики провели 15 обшуків за адресами проживання і перебування фігурантів, під час яких вилучили речові докази.

Зокрема, було виявлено один мобільний телефон, в пам’яті якого збережені QR-коди, аналогічні тим, які були залишені на місцях скоєння вибухів. Також силовики вилучили ще один мобільний, з якого здійснювалися дзвінки в інтернет-магазин для замовлення wi-fi модулів (ними оснащували вибухові пристрої).

Під час обшуку в автомобілі і за місцем проживання одного із затриманих знайдені пристрої та засоби, які використовувалися при виготовленні вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 (“Терористичний акт”) Кримінального кодексу України. Слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.