Про це повідомляє газета San Francisco Chronicle.

Служба з охорони дикої природи США оголосила, що планує створити “несуттєву експериментальну популяцію” каліфорнійських кондорів в далекій Північній Каліфорнії, Орегоні і на північно-заході Невади.

Це дозволить захисникам довкілля випустити кілька птахів в національний парк Редвуд (округ Дель-Норте) вже цієї осені.

“Звичайно, протягом року ми сподіваємося побачити птахів в небі. Ми всього лише частина більш крупної програми відновлення каліфорнійських кондорів”, – сказала Тіана Вільямс-Клауссен, директор відділу дикої природи племені юрок, яка з 2008 року працює над відновленням популяції птахів.

Каліфорнійські кондори, падальщики з майже 3-х метровим розмахом крил, майже повністю зникли в 1970-х роках через отруєння свинцем і руйнування місця існування. Часто останки, які споживають птахи-падальщики, належать тваринам, застреленим людьми, і можуть містити фрагменти кулі з небезпечно високим вмістом свинцю.

Служба рибальства і дикої природи США в 1980-х роках прийняла рішення розводити їх в неволі, а потім випустила їх в Арізоні і Каліфорнії, включаючи національний парк Піннаклс і Біг-Сур, де вони поступово відновили популяції. Зараз в Каліфорнії їх налічується 200 особин, а всього близько 330.

У 2003 році плем’я юрок вирішило зробити пріоритетним відновлення каліфорнійського кондора, тому що він грає роль в їх ідентичності.

“Не маючи його тут ось уже 100 років, ми, як люди, поранені, що цей птах не літає в наших небесах”, – зазначила керівник проєкту Вільямс-Клауссен.

The Yurok Tribe and Redwood National Park will soon reintroduce condors in Yurok Country, where the majestic birds have been absent for more than a century. To learn more, please visit https://t.co/O3amjjEkkt #yurok #restoration #wildlife pic.twitter.com/X8nvhS80wV

