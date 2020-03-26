Про це він сказав у відеокоментарі, опублікованому на сайті ДПСУ.

“Щодо температурного скринінгу, вчора був місяць, як ми його проводимо. За цей час ми провели скринінг більше ніж 2,7 млн і громадян України, і іноземців. Що ми спостерігаємо? Відсоток виявлення осіб з температурою – надто низький. Всього 52 чоловік виявили з підвищеною температурою. Це свідчить про те, що… і надходить інформація, що люди перед тим, як проходити кордоні, вживають жарознижуючі медичні препарати, і ми не можемо виявляти осіб, якщо у них немає яскраво виражених симптомів”, – сказав Дейнеко.

Він також припустив, що “відсотків 90” інфікованих коронавірусом в Україні – це люди, які приїхали з-за кордону.

Крім того, голова ДПСУ додав, що протягом березня цього року фіксується збільшення кількості осіб, які в’їжджають в Україну, у порівнянні з тими, що виїжджають. Цього місяця громадян, які повернулися в Україну, на 200 тисяч більше ніж тих, які виїхали.

“Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати”, – зазначив Дейнеко.

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