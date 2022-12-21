Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Джо Байденом.
Президент Зеленський наголосив: Путін отруїв цивільне життя та спокій України. І якщо його не зупинити – він піде далі.
“Він може піти далі, потенційно навіть бажаючи вторгнутися в колишні радянські країни”, – сказав президент України.
Зеленський додав, що у Путіна хворе, абсолютно неадекватне відношення до світу:
“Він сьогодні повинен бути зацікавлений у тому, щоб привернути увагу світу до себе. Він [Путін] більше не є суб’єктом цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури й історії його народу та його держави”.
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