Президент України Володимир Зеленський передав президент РФ Володимиру Путіну меседж, в якому заявив, що лідер країни-агресора більше не є суб'єктом цивілізованих людей.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Джо Байденом.

Президент Зеленський наголосив: Путін отруїв цивільне життя та спокій України. І якщо його не зупинити – він піде далі.

“Він може піти далі, потенційно навіть бажаючи вторгнутися в колишні радянські країни”, – сказав президент України.

Зеленський додав, що у Путіна хворе, абсолютно неадекватне відношення до світу:

“Він сьогодні повинен бути зацікавлений у тому, щоб привернути увагу світу до себе. Він [Путін] більше не є суб’єктом цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури й історії його народу та його держави”.