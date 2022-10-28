Президент Сполучених Штатів Джо Байден зреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не буде завдати ядерного удару по території України. Однак на думку американського президента, якби Путін не хотів ядерного удару - він би припинив обговорювати цю тему.

Про це Байден заявив в інтерв’ю NewsNation.

Джо Байден висловив скептицизм щодо коментаря Путіна про те, що він начебто не має наміру застосовувати ядерну зброю в Україні.

Очільник Кремля у своїй промові 27 жовтня заявив, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на “ядерний шантаж західних лідерів”.

Однак Байден, коментуючи цю заяву, запитав, навіщо Путін продовжує говорити про ядерний удар, якщо немає наміру цього робити.

“Якщо він не має наміру, то чому він продовжує про це говорити? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?”, – сказав очільник Білого дому.

Він додав, що Путін “дуже небезпечний у своєму підході” щодо ядерної зброї.

Варто зауважити, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки будь-якого застосування ядерної зброї були передані безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну.