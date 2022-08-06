Відомий німецький журнал Der Spiegel випустив новий номер із заголовком "Він і є народ: чому так багато росіян підтримує Путіна". На обкладинці номера зображений портрет президента РФ Володимира Путіна за яким стоїть чоловік у куртці з кольорами прапора Росії.

Про це повідомляють #Букви.

У цьому номері два журналісти журналу Der Spiegel у власних статтях розповідають про країну – Росію, яку вони добре знають і яка стала для них чужою.

У першій статті під назвою “Наскільки винне російське суспільство у воєнних злочинах Путіна” репортер Der Spiegel Тимофій Нешитов, який народився і виріс у Санкт-Петербурзі, відвідав своїх земляків в еміграції та поспілкувався з ними. Він розповів про те, що живе у Німеччині з 18 років.

“Я ніколи не довіряв Путіну. Я покинув Росію у 2004 році після навчання і його першого терміну на посаді, мені тоді було 22 роки”, – зазначив Тимофій Нешитов.

Він зауважив, що сьогодні в Росії немає одурених старих і розумної молоді з айфонами. Є суспільство, яке зазнало краху.

“Схоже, що ми росіяни, відповідатимемо за найбільшу державу-ізгоя на землі у 2022 році. Країна, яка ракетами обстрілює лікарні та саджає противників війни в табори”, – додав журналіст Der Spiegel.

Після спілкування зі своїми земляками, які емігрували репортер німецького видання розповів, що він перестав сподіватися на пробудження, адже те, що відбувається – це реальність. Він зазначив, що ніхто не знає, скільки росіян підтримують цю війну, оскільки у диктатурах немає надійних опитувань.

“Але, боюся, що багато росіян хочуть тотальної військової спецоперації. 24 лютого я все ще сподівався, що ця повномасштабна війна призведе до завершення диктатури Путіна. Я подумав: ніхто не може зайти так далеко. Так, Путін може це зробити, він готував росіян до цього понад два десятиліття”, – наголосив Тимофій Нешитов.

Кореспондент Der Spiegel Крістіан Еш, який прожив у російській столиці 14 років у своїй статті “Як війна Путіна змінила мою Москву” зазначив, що росіяни, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну – це прямий наслідок риторики Кремля про світову війну. Він поводиться так, ніби мета в Україні – завершити перемогу над гітлерівською Німеччиною. Він говорить про боротьбу з нацизмом так, ніби сама ідея української національної держави є фашистською.

“Путін зарядив сучасний конфлікт енергією минулого”, – наголосив Крістіан Еш.

Довідка. Der Spiegel — німецький щотижневий журнал (ілюстрований, кольоровий). Заснований в 1947 році, публікують у Гамбурзі. Має один із найбільших накладів у Європі (1 млн на тиждень). Вважається найпопулярнішим суспільно-політичним журналом серед середнього класу Німеччини. Має однойменне власне видавництво «Шпіґель-Ферлаґ» котре, крім “Шпігеля”, видає також економічно-діловий щомісячник “Manager Magazin”.