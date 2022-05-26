Про це вона та мати бійця Ірина розповіли в ефірі “Сніданку”.

“Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий — це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре”, — наголосила сестра.

Дар’я сказала, що під час перебування Ореста на “Азовсталі” не було зв’язку й лише в останні дні перед полоном їм вдавалося зв’язатись по відеозв’язку.

“За його словами та голосом було чути, що вони вже виснажені. Ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у 21 столітті, або піти на ризик”, — розповіла сестра стримуючи сльози.

Вона ствердила, що брат пішов до “Азова” свідомо. Попередньо він читав багато інформації, щоб ухвалити правильне рішення. Також додала, що Дмитро перебуваючи в оточенні, зв’язався з сестрою та запропонував зробити спільний подарунок до Дня матері.

Наразі Дар’я займається створенням футболок зі світлинами, які зробив військовий.