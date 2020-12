Про це повідомляє CNN.

Оскільки Трамп програв вибори шість тижнів тому, щодня сотні людей прагнуть скористатися повноваженнями президента щодо помилування. Персонал Трампа щодня завантажений дзвінками з проханнями про помилування.

Проте Трамп без особливого ентузіазму переглядає справи. Інколи він просить своїх співробітників порадити йому, чи помилувати когось зі списку.

З наближенням кінця каденції Трамп, схоже, прагне володіти своїми повноваженнями до їхнього зникнення. На відміну від практично будь-якої іншої справи, пов’язаної з закінченням його президентства, повноваження про помилування – це тема, яку насправді Трамп любить обговорювати. Про це розповіло джерело з близького оточення президента. Хоча це ще одне мовчазне нагадування про те, що його перебування у Білому домі майже закінчене.

Підтвердження перемоги Байдена Колегією виборників не переконало Трампа визнати свою поразку. Однак це дало сигнал радникам президента підготувати його до прийняття реальності. Кілька найближчих союзників закликали його перейти від зусиль довести шахрайство на виборах та розпочати планування політичного майбутнього за межами Білого дому.

Однак самовпевнений Трамп відкидає думки про поразку.

У моменти найглибшого заперечення Трамп сказав деяким радникам, що він відмовиться покинути Білий дім у День інавгурації. Ба більше, він додав, що його хіба виженуть із застосуванням фізичної сили. Ця заява схвилювала деяких помічників, але майже ніхто не вірить у те, що він насправді дотримається цієї обіцянки.

“Він влаштовує істерику. Він збирається піти. Він просто влаштовує істерику”, – сказав один з радників.

У вівторок лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл вперше визнав Байдена новообраним президентом і розпочав зусилля, щоб не допустити спроби республіканців поставити під сумнів волю виборців. Після цього Трамп зненавидів Макконнелла.

“Люди сердяться!”, – написав Трамп у Twitter, коментуючи статтю про своїх союзників, яка критикує лідера республіканця за його крок.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020