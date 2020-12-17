Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється прийняти реальність та визнати свою поразку. Але календар невпинно відраховує останні дні його перебування на посаді.

Про це повідомляє CNN.

Оскільки Трамп програв вибори шість тижнів тому, щодня сотні людей прагнуть скористатися повноваженнями президента щодо помилування. Персонал Трампа щодня завантажений дзвінками з проханнями про помилування.

Проте Трамп без особливого ентузіазму переглядає справи. Інколи він просить своїх співробітників порадити йому, чи помилувати когось зі списку.

З наближенням кінця каденції Трамп, схоже, прагне володіти своїми повноваженнями до їхнього зникнення. На відміну від практично будь-якої іншої справи, пов’язаної з закінченням його президентства, повноваження про помилування – це тема, яку насправді Трамп любить обговорювати. Про це розповіло джерело з близького оточення президента. Хоча це ще одне мовчазне нагадування про те, що його перебування у Білому домі майже закінчене.

Підтвердження перемоги Байдена Колегією виборників не переконало Трампа визнати свою поразку. Однак це дало сигнал радникам президента підготувати його до прийняття реальності. Кілька найближчих союзників закликали його перейти від зусиль довести шахрайство на виборах та розпочати планування політичного майбутнього за межами Білого дому.

Однак самовпевнений Трамп відкидає думки про поразку.

У моменти найглибшого заперечення Трамп сказав деяким радникам, що він відмовиться покинути Білий дім у День інавгурації. Ба більше, він додав, що його хіба виженуть із застосуванням фізичної сили. Ця заява схвилювала деяких помічників, але майже ніхто не вірить у те, що він насправді дотримається цієї обіцянки.

“Він влаштовує істерику. Він збирається піти. Він просто влаштовує істерику”, – сказав один з радників.

У вівторок лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл вперше визнав Байдена новообраним президентом і розпочав зусилля, щоб не допустити спроби республіканців поставити під сумнів волю виборців. Після цього Трамп зненавидів Макконнелла.

“Люди сердяться!”, – написав Трамп у Twitter, коментуючи статтю про своїх союзників, яка критикує лідера республіканця за його крок.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Серед своїх марень Трамп відмовляється від основних обов’язків, шукаючи способів винагородити відданих, поки ще може це зробити.

Помилування

Під кінець каденції Трамп вирішив активно розпочати процедуру помилування.

“Це стало божевіллям. Тут дуже багато активності”, – розповіло інформоване джерело.

Оскільки Трамп виявив невелику зацікавленість у використанні системи адвокатів Міністерства юстиції для оцінки клопотань про помилування виконавчої влади, прохачі звертаються безпосередньо до Білого дому.

“Усі припустили, що немає офіційного процесу, і їм слід звертатися безпосередньо до адміністрації”, – розповіло джерело.

Чоловік, який просить про помилування заявив журналістам, що сподівається на позитивне рішення. Він чотири роки підтримував Трампа і сподівається, що отримає помилування у винагороду.

Трамп останнім часом дедалі частіше говорить про те, що республіканці його покидають у той момент, коли необхідно “боротися за вибори”. При цьому він активно ігнорує всіх, хто хоча б натякає йому на прийняття поразки. Так, один із соратників президента делікатно намагався переконати його визнати перемогу Байдена. Після цього Трамп ігнорував його декілька тижнів.

Наразі Трамп розглядає питання про помилування понад 20 осіб. Ще сотні ув’язнених подали заявки до Білого дому та Мін’юсту.

Натомість Трамп більше зосередився на тих, хто може стати йому у пригоді, зокрема Майкл Флін, його колишній радник з питань національної безпеки. Президент помилував його минулого місяця.

Ще одне ім’я серед багатьох, кого ймовірно помилує Трамп, – Аллен Вайсельберг, головний фінансовий директор Організації Трампа, якого підозрюють у фінансових махінаціях.

Цього тижня чиновники заявили, що не виключено превентивне помилування самого Трампа.

Спотворена реальність

Поки свідомі радники намагаються заспокоїти Трампа та закликають його визнати поразку, Руді Джуліані та Дженна Елліс вводять його в оману щодо масштабів порушень на виборах та перспектив повернути посаду.

Наприкінці минулого місяця Трамп нарешті почав розуміти, що програв. Але у процесі поширення дезінформації про вибори він і сам почав вірити в брехню.

“Його настільки нагодували дезінформацією, що, я думаю, він насправді вважає, що перемогу у нього вкрали”, – сказав радник Трампа.

Зараз Трамп активно спілкується із соратниками та намагається знайти спосіб оскаржити результати виборів. Також в нього є ще одна регулярна справа – він обдумує план помсти всім, кого вважає зрадниками. Зокрема, мова йде про губернаторів республіканських штатів Аризона та Джорджія, ведучих та керівників Fox News, деяких членів Конгресу, ключових членів його кабінету та генерального прокурора Вільяма Барра.

Після того, як з’ясувалося, що Барр відтермінував федеральне розслідування фінансів Хантера Байдена до виборів, Трамп остаточно вніс його до списку зрадників.

Після розмови з Трампом Барр написав заяву про відставку. Президент підписав її через 23 хвилини після того, як Колегія виборників проголосила перемогу Байдена.

Уникання теми

Усі розмови про майбутню інавгурацію Байдена, яка запланована на 20 січня, у стінах Білого дому вважають майже забороненими. Сам Трамп не розмовляє про це. Так само він поки не відповів, чи візьме участь в інавгурації опонента.

Радники Трампа одностайно заявляють, що він не буде присутнім на заході.

Після виборів Трамп, схоже, втратив будь-який інтерес до політичного життя. Він провів всього 13 публічних виступів, єдине інтерв’ю та лише двічі відповідав на запитання журналістів. Для порівняння, президент провів дев’ять днів на своєму полі для гольфу.