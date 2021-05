Про це сповістили в Instagram

Компанія оголосила, що тепер дозволяє користувачам додавати до опису профілю до чотирьох займенників (він, вона, вони тощо), які бажано використовувати при зверненні, аби не помилятися та не створювати дискомфорту.

Обрані займенники відбиватимуться для всіх користувачів або для підписників — як вирішить користувач.

Функція вже працює в деяких країни, зокрема, США. Користувачі з інших країн можуть заповнити форму, аби запросити додавання займенників.

На відео продемонстровано, як увімкнути цю функцію:

ICYMI: now you can add pronouns to your profile💜

Add up to 4 pronouns and edit or remove them any time. You can also choose to display pronouns to only people who follow you. pic.twitter.com/KRc76qm5vZ

— Instagram (@instagram) May 12, 2021