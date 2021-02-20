«Він вже не той»: Трамп не повертатиметься у «нудний» Twitter

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax TV, передає The Independent.
“Якщо ви поглянете на те, що відбувається з Twitter, – я вважаю, що він став дуже нудним, і мільйони людей покидають його. Вони йдуть, тому що він вже не той, і мені це зрозуміло”, – заявив він.
При цьому Трамп розкритикував Twitter за вічний бан та заявив, що не збирається повертатися, як і мільйони його прихильників. Зазначимо, що у Трампа було понад 86 млн фоловерів у Twitter, та ще кілька мільйонів у Facebook, який також його заблокував.
- Раніше Twitter припинив дію облікового запису Дональда Трампа. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.