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«Він вже не той»: Трамп не повертатиметься у «нудний» Twitter

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.

Субота, 20 лютого 2021, 17:27

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax TV, передає The Independent.

“Якщо ви поглянете на те, що відбувається з Twitter, – я вважаю, що він став дуже нудним, і мільйони людей покидають його. Вони йдуть, тому що він вже не той, і мені це зрозуміло”, – заявив він.

При цьому Трамп розкритикував Twitter за вічний бан та заявив, що не збирається повертатися, як і мільйони його прихильників. Зазначимо, що у Трампа було понад 86 млн фоловерів у Twitter, та ще кілька мільйонів у Facebook, який також його заблокував.

Теги: Дональд Трамп, Twitter

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