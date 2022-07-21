Про це повідомляє BBC.
Бернс заявив, що не має жодних доказів, аби так вважати: “Існує багато чуток про здоров’я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він занадто здоровий”, — сказав він. Втім, відповідаючи на сміх зали, він зауважив, що це – неформальне судження розвідки.
Раніше Бернс працював послом у Москві. Він додав, що спостерігає за Путіним та спілкується з ним вже понад два десятиліття. Також голова ЦРУ ствердив, що Путін – “великий прихильник контролю, залякування та розплати”, і ці риси за останнє десятиліття посилилися у міру того, як скоротилося коло його радників.
“Він переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу. Він вважає, що ключем до цього є відтворення сфери впливу по сусідству з Росією, і він не може цього зробити, не контролюючи Україну”, — сказав Бернс.
- За підрахунками американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила близько 60 000 осіб вбитими та пораненими.
- Голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що зацікавленість Росії в купівлі безпілотників в Ірану для війни в Україні свідчить про поганий стан її армії.