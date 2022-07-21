Про це повідомляє BBC.

Бернс заявив, що не має жодних доказів, аби так вважати: “Існує багато чуток про здоров’я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він занадто здоровий”, — сказав він. Втім, відповідаючи на сміх зали, він зауважив, що це – неформальне судження розвідки.

Раніше Бернс працював послом у Москві. Він додав, що спостерігає за Путіним та спілкується з ним вже понад два десятиліття. Також голова ЦРУ ствердив, що Путін – “великий прихильник контролю, залякування та розплати”, і ці риси за останнє десятиліття посилилися у міру того, як скоротилося коло його радників.