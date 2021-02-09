Про це повідомляють #Букви.
За словами міського голови, у місті випало понад 30 см снігу. Комунальним службам не вистачає ресурсу, тож вони сконцентровані виключно на розчищенні головних магістралей.
Тим часом містяни скаржаться не неприбрані вулиці і дороги, але, переконує мер, переважно з тих територій, за які відповідальні ОСББ та управляючі компанії. Водночас Садовий визнав, що провина за ситуацію, яка склалася, лежить на ньому.
“Близько 20% будинків взагалі не уклали угоди із обслуговуючими компаніями. Це теж факт. Кожен повинен нести відповідальність за свою роботу. Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати”, — зазначив він.
Садовий наголосив, що територію біля свого будинку розчистив сам, і закликав до того ж мешканців Львову.
“Цього тижня буде дуже багато опадів снігу. Жодна снігоприбиральна техніка не зможе з цим впоратися. Тому єдиний варіант — щоб ми всі виходили і прибирали”, — сказав він.
“Закупити 300 одиниць техніки на один тиждень — це нераціонально”, — додав мер.
До того ж в понеділок до прибирання вулиць вдень залучили працівників мерії, що деяких депутатів обурило.
Опубликовано Наталіей Шелестак Понедельник, 8 февраля 2021 г.
Прибирала й адміністрація міського голови на чолі з Садовим.
- Як відомо, в понеділок, 8 лютого, майже по всій Україні сніг та хуртовини.
- На Київщині обмежили рух великогабаритного транспорту. Тим часом в столиці через негоду зафіксували понад 200 повідомлень про ДТП.
- Про те, як виглядають засніжені українські міста, в матеріалі #Букв.