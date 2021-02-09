Львів засипало снігом і комунальна техніка не може впоратися з розчищенням вулиць. Прибирати центр міста вимушені львів'яни. Залучили і працівників мерії, зокрема, прибирав міський голова Андрій Садовий.

Про це повідомляють #Букви.

За словами міського голови, у місті випало понад 30 см снігу. Комунальним службам не вистачає ресурсу, тож вони сконцентровані виключно на розчищенні головних магістралей.

Тим часом містяни скаржаться не неприбрані вулиці і дороги, але, переконує мер, переважно з тих територій, за які відповідальні ОСББ та управляючі компанії. Водночас Садовий визнав, що провина за ситуацію, яка склалася, лежить на ньому.

“Близько 20% будинків взагалі не уклали угоди із обслуговуючими компаніями. Це теж факт. Кожен повинен нести відповідальність за свою роботу. Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати”, — зазначив він.

Садовий наголосив, що територію біля свого будинку розчистив сам, і закликав до того ж мешканців Львову.

“Цього тижня буде дуже багато опадів снігу. Жодна снігоприбиральна техніка не зможе з цим впоратися. Тому єдиний варіант — щоб ми всі виходили і прибирали”, — сказав він. “Закупити 300 одиниць техніки на один тиждень — це нераціонально”, — додав мер.

До того ж в понеділок до прибирання вулиць вдень залучили працівників мерії, що деяких депутатів обурило.

Прибирала й адміністрація міського голови на чолі з Садовим.