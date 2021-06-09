Про це йшлося в етері телеканалу “Суспільний”.

Як відомо, напередодні журналісти Bihus.Info опублікували серію роликів із записами розмов Віктора Медведчука з ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” та російськими посадовцями за 2014-2015 роки. На цих записах Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента Петра Порошенка в розмовах з російською стороною щодо газових переговорів, обміну полоненими тощо.

Народна депутатка з фракції “ЄС” Вікторія Сюмар закликала журналістів аналізувати факти й реальні події тих років, а не довіряти розмовам Медведчука.

Вона акцентувала, що походження цих плівок, а також те, що вони з’явилися лише тепер, викликає багато запитань. Сюмар переконана, що плівки були передані заступником Андрія Єрмака і використовуються для дискредитації Порошенка.

“Показова історія, що ми не говоримо зараз про Медведчука. Ми насправді не говоримо про його злочини. Ми говоримо постійно про політичний мотив, як ці плівки використати проти Порошенка. Вся ця дискусія затіяна саме для цього. Ці плівки сьогодні передала Банкова. І ми знаємо, хто на Банковій ці плівки мав усі ці 7 років, і напевно треба порушувати питання про відповідальність цієї людини, яка сьогодні посідає посаду заступника голови Офісу президента Володимира Зеленського”, – зазначила Сюмар.

Нардепка зауважила, що журналісти акцентують на тому, що Медведчук, до прикладу, послаблював позицію України під час газових переговорів. Але цим вихвалявся сам Медведчук і його заяви в розмовах з кураторами не знаходять підтвердження.

“Газові переговори. Робиться висновок, що Порошенко – каже Медведчук – буде йому допомагати послаблювати позицію України. А що є фактом? Українська позиція послаблена не була. І коли українська делегація вилітала в Брюссель, в неї були директиви, які були підписані президентом Порошенком. І їх ніхто не змінив – як про це хвалився Медведчук своїм московським кураторам. На додаток, це підтвердив Юрій Продан, в якого мало підстав любити Порошенка”, – наголосила Сюмар.

Парламентарій також звинуватила журналістів в необ’єктивності. Вона зауважила, що висновки роблять переважно зі слів Медведчука, при цьому не висвітлені позиції тих людей, що були залучені до перемовин, про які розповідає кум Путіна.

“Факти свідчать про абсолютно протилежні речі, які врешті відбувалися, аніж те, що говорив Віктор Медведчук. І це добре. Як людина, яка мала судовий позов від Медведчука саме за захист прав журналістів, я буду до останнього боротися за ваше право знайти тут правду. Але для того, щоб її знайти, треба вислухати весь фактаж, зважити і зробити його об’єктивним. І тоді виграє країна від цього”, – резюмувала Сюмар.