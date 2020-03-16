Про це повідомили в прес-службі Вінницької міської ради.
Так, з вівторка, 17 березня у Вінниці працюватимуть лише продуктові магазини і ринки, аптеки, АЗС, а також магазини побутової хімії.
Зупинити роботу повинні:
- фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, спортивні майданчики та стадіони;
- зоопарки, водні парки, атракціони;
- усіх торгівельні заклади – крім продуктових, побутової хімії, аптек та АЗС;
- торгово-розважальні центри;
- ринки (крім продовольчої групи товарів);
- перукарні, SPА-салони;
- ресторани, заклади громадського харчування, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби;
- інші підприємства, заклади та установи, незалежно від форми власності, які надають платні послуги населенню, не пов’язані з охороною здоров’я та життєзабезпеченням.
Також міськрадою прийнято рішення з 17 березня заборонити заселення громадян в готелі, хостели та інші установи готельного типу.
Крім цього, міський голова Сергій Моргунов закликав місцевих жителів поставитися серйозніше до самоізоляції і не залишати будинки без потреби. А медиків — серйозно ставитися до викликів громадян з симптомами ГРВІ.
Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш закликав вінничан без крайньої необхідності не відвідувати лікарні, а приватні клініки — повідомляти місцевій владі про виявлені випадки пневмоній у пацієнтів.
Раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- 16 березня в Україні підтвердили два нові випадки COVID-19. Кількість хворих зросла до 5.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.