У Вінниці запроваджують посилений карантин через загрозу поширення COVID-19. Закривають все, крім деяких магазинів, аптек і АЗС.

Про це повідомили в прес-службі Вінницької міської ради.

Так, з вівторка, 17 березня у Вінниці працюватимуть лише продуктові магазини і ринки, аптеки, АЗС, а також магазини побутової хімії.

Зупинити роботу повинні:

фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, спортивні майданчики та стадіони;

зоопарки, водні парки, атракціони;

усіх торгівельні заклади – крім продуктових, побутової хімії, аптек та АЗС;

торгово-розважальні центри;

ринки (крім продовольчої групи товарів);

перукарні, SPА-салони;

ресторани, заклади громадського харчування, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби;

інші підприємства, заклади та установи, незалежно від форми власності, які надають платні послуги населенню, не пов’язані з охороною здоров’я та життєзабезпеченням.

Також міськрадою прийнято рішення з 17 березня заборонити заселення громадян в готелі, хостели та інші установи готельного типу.

Крім цього, міський голова Сергій Моргунов закликав місцевих жителів поставитися серйозніше до самоізоляції і не залишати будинки без потреби. А медиків — серйозно ставитися до викликів громадян з симптомами ГРВІ.

Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш закликав вінничан без крайньої необхідності не відвідувати лікарні, а приватні клініки — повідомляти місцевій владі про виявлені випадки пневмоній у пацієнтів.

Раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.